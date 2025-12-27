Railway: लखनऊ के रास्ते चलेगी आला हजरत एक्सप्रेस, यूपी से भुज की सीधी रेल यात्रा संभव

Ala Hazrat Express to Run via Lucknow: रेल यात्रियों के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। उत्तर प्रदेश के लाखों यात्रियों की लंबे समय से चली आ रही मांग अब पूरी होने जा रही है। बरेली से भुज (गुजरात) के बीच चलने वाली मशहूर आला हजरत एक्सप्रेस जल्द ही लखनऊ के रास्ते संचालित की जाएगी। इसके शुरू होने से लखनऊ समेत आसपास के जिलों के यात्रियों को गुजरात के भुज तक सीधी रेल यात्रा की सुविधा मिल सकेगी। पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन ने इस ट्रेन के रूट विस्तार को लेकर रेलवे बोर्ड को प्रस्ताव भेज दिया है। प्रस्ताव में ट्रेन को पीलीभीत, मैलानी, लखीमपुर और सीतापुर के रास्ते लखनऊ जंक्शन तक बढ़ाने की योजना शामिल है। रेलवे अधिकारियों को उम्मीद है कि इस प्रस्ताव को जल्द मंजूरी मिल जाएगी।

