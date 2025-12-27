27 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

Railway: लखनऊ के रास्ते चलेगी आला हजरत एक्सप्रेस, यूपी से भुज की सीधी रेल यात्रा संभव

Railway Update: रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। बरेली से भुज के बीच चलने वाली आला हजरत एक्सप्रेस को लखनऊ जंक्शन तक बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा गया है। मंजूरी मिलते ही लखनऊ, सीतापुर, लखीमपुर और पीलीभीत के यात्रियों को गुजरात तक सीधी रेल यात्रा की सुविधा मिलेगी।

3 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Dec 27, 2025

पूर्वोत्तर रेलवे का बड़ा प्रस्ताव, उत्तर प्रदेश से गुजरात तक रेल संपर्क को मिलेगी नई मजबूती (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)

पूर्वोत्तर रेलवे का बड़ा प्रस्ताव, उत्तर प्रदेश से गुजरात तक रेल संपर्क को मिलेगी नई मजबूती (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)

Ala Hazrat Express to Run via Lucknow: रेल यात्रियों के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। उत्तर प्रदेश के लाखों यात्रियों की लंबे समय से चली आ रही मांग अब पूरी होने जा रही है। बरेली से भुज (गुजरात) के बीच चलने वाली मशहूर आला हजरत एक्सप्रेस जल्द ही लखनऊ के रास्ते संचालित की जाएगी। इसके शुरू होने से लखनऊ समेत आसपास के जिलों के यात्रियों को गुजरात के भुज तक सीधी रेल यात्रा की सुविधा मिल सकेगी। पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन ने इस ट्रेन के रूट विस्तार को लेकर रेलवे बोर्ड को प्रस्ताव भेज दिया है। प्रस्ताव में ट्रेन को पीलीभीत, मैलानी, लखीमपुर और सीतापुर के रास्ते लखनऊ जंक्शन तक बढ़ाने की योजना शामिल है। रेलवे अधिकारियों को उम्मीद है कि इस प्रस्ताव को जल्द मंजूरी मिल जाएगी।

लखनऊ से गुजरात तक सफर होगा आसान

आला हजरत एक्सप्रेस के लखनऊ से होकर चलने से यात्रियों को दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात जैसे राज्यों तक पहुंचने में बड़ी सहूलियत मिलेगी। अब तक लखनऊ और आसपास के जिलों के यात्रियों को भुज जाने के लिए बरेली या अन्य बड़े जंक्शनों तक जाना पड़ता था, लेकिन इस रूट विस्तार के बाद यह परेशानी खत्म हो जाएगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यह ट्रेन न सिर्फ यात्रियों के लिए सुविधाजनक होगी, बल्कि व्यापार, रोजगार और धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा देगी।

हफ्ते में तीन दिन चलेगी आला हजरत एक्सप्रेस

प्रस्ताव के अनुसार, गाड़ी संख्या 14311 आला हजरत एक्सप्रेस सप्ताह में तीन दिन- सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को लखनऊ जंक्शन से चलाई जाएगी।

  •  लखनऊ जंक्शन से प्रस्थान समय: रात 10:00 बजे
  • इसके बाद ट्रेन निम्नलिखित स्टेशनों से होकर गुजरेगी
  • सीतापुर: रात 12:10 बजे
  • लखीमपुर: रात 12:52 बजे
  • गोला: रात 1:22 बजे
  • मैलानी: रात 2:00 बजे
  • पूरनपुर: रात 2:55 बजे
  • पीलीभीत: सुबह 4:00 बजे
  • इज्जतनगर: सुबह 5:10 बजे
  • बरेली: सुबह 6:35 बजे

इसके आगे ट्रेन अपने निर्धारित समयानुसार राजस्थान और गुजरात की ओर रवाना होगी और अंततः भुज पहुंचेगी।

वापसी में भी लखनऊ को मिलेगा लाभ

वापसी में गाड़ी संख्या 14312 आला हजरत एक्सप्रेस बरेली से मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को चलेगी।

  •  बरेली से प्रस्थान समय: रात 9:25 बजे
  • स्टेशन क्रम इस प्रकार रहेगा-
  • इज्जतनगर: रात 10:05 बजे
  • पीलीभीत: रात 11:10 बजे
  • पूरनपुर: रात 12:15 बजे
  • मैलानी: रात 1:10 बजे
  • गोला: रात 1:32 बजे
  • लखीमपुर: रात 2:02 बजे
  • सीतापुर: रात 2:45 बजे
  • लखनऊ जंक्शन: सुबह 4:45 बजे

इस तरह लखनऊ के यात्रियों को रात में आरामदायक यात्रा और सुबह शहर पहुंचने की सुविधा मिलेगी।

भेल्दी के रास्ते संचालित होंगे रैक

रेलवे सूत्रों के अनुसार, आला हजरत एक्सप्रेस के ये रैक भेल्दी के रास्ते संचालित किए जाएंगे। इससे रूट संचालन में बेहतर तालमेल रहेगा और समय पालन में भी सुधार की उम्मीद है। मेहसाणा रूट की ट्रेनों को भी मिलेगा लखनऊ विस्तार,इसी क्रम में रेलवे ने मेहसाणा के रास्ते चलने वाली ट्रेनों को लेकर भी अहम प्रस्ताव रखा है। ट्रेन संख्या 14321 आला हजरत एक्सप्रेस लखनऊ जंक्शन से रविवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को चलेगी। वहीं ट्रेन संख्या 14322 आला हजरत एक्सप्रेस बरेली से सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार को इसी समय सारिणी के अनुसार संचालित होगी। इससे लखनऊ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के यात्रियों को गुजरात के मेहसाणा और आसपास के इलाकों तक भी सीधी कनेक्टिविटी मिल सकेगी।

व्यापार और रोजगार को मिलेगा बढ़ावा

रेल विशेषज्ञों का मानना है कि इस ट्रेन के रूट विस्तार से सिर्फ यात्रियों को ही नहीं, बल्कि व्यापारियों और श्रमिकों को भी फायदा होगा। गुजरात देश का एक प्रमुख औद्योगिक राज्य है, जहां उत्तर प्रदेश के हजारों लोग रोजगार से जुड़े हुए हैं।सीधी ट्रेन मिलने से समय और पैसे दोनों की बचत होगी। साथ ही माल ढुलाई और छोटे व्यापारियों की आवाजाही भी आसान हो सकेगी।

यात्रियों में खुशी की लहर

इस खबर के सामने आते ही लखनऊ, सीतापुर, लखीमपुर, पीलीभीत और बरेली के यात्रियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। सोशल मीडिया पर लोग इसे रेलवे का “सराहनीय कदम” बता रहे हैं। एक यात्री ने कहा,“अब भुज जाने के लिए दिल्ली या बरेली तक भटकना नहीं पड़ेगा। लखनऊ से सीधी ट्रेन मिलना बड़ी राहत है।”

जल्द मिल सकती है रेलवे बोर्ड की मंजूरी

पूर्वोत्तर रेलवे के अधिकारियों को भरोसा है कि बोर्ड से जल्द ही इस प्रस्ताव को हरी झंडी मिल जाएगी। मंजूरी मिलने के बाद ट्रेन के संचालन की आधिकारिक अधिसूचना जारी की जाएगी।

ये भी पढ़ें

UIDAI का नया आधार ऐप तैयार, मोबाइल नंबर और पता अपडेट अब घर बैठे होगा आसान
लखनऊ
UIDAI के नए मोबाइल एप का ट्रायल सफल, जनवरी में होगी आधिकारिक लॉन्चिंग (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cm yogi

indian railway

Railway news

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

27 Dec 2025 03:00 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / Railway: लखनऊ के रास्ते चलेगी आला हजरत एक्सप्रेस, यूपी से भुज की सीधी रेल यात्रा संभव

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

UP STF की बड़ी कार्रवाई, 500 करोड़ की जीएसटी चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 8 गिरफ्तार

बोगस फर्मों, फर्जी इनवॉइस और ई-वे बिल के जरिए वर्षों से चल रहा था बड़ा खेल (Source: Police Media Cell)
लखनऊ

Magh Mela Alert : माघ मेले को लेकर सीएम योगी सख्त, 31 दिसंबर तक तैयारियां पूरी, अफवाहियों पर कड़ी कार्रवाई

मुख्य स्नान पर्वों पर वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं, 31 दिसंबर तक सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश (फोटो सोर्स : Information Department )
लखनऊ

यूपी के स्कूलों में लागू हुई नई व्यवस्था, बच्चों को स्मार्ट नहीं समझदार बनाने की तैयारी

कक्षा में बैठे छात्र-छात्रा (File Photo Patrika)
लखनऊ

PMAY-G में बड़ी गड़बड़ी, यूपी में 1,838 अपात्रों को मिल गए घर, अब सरकार कर रही वसूली

लखनऊ

घोसी सीट से समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार की घोषणा की; शिवपाल यादव ने बताया नाम

samajwadi party announces candidate from ghosi seat shivpal yadav reveals name sujit singh
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.