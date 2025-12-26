UIDAI का नया आधार ऐप तैयार, मोबाइल नंबर और पता अपडेट अब घर बैठे होगा आसान

UIDAI के नए मोबाइल एप का ट्रायल सफल, जनवरी में होगी आधिकारिक लॉन्चिंग (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
Aadhaar Update Goes Digital: आधार कार्ड धारकों के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब आधार कार्ड पर मोबाइल नंबर और पता अपडेट कराने के लिए जन सेवा केंद्र या आधार सेवा केंद्र के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने एक नया मोबाइल एप तैयार किया है, जिसके जरिए यह सुविधा घर बैठे उपलब्ध होगी। तीन सप्ताह तक चले ट्रायल के बाद यह एप पूरी तरह सफल साबित हुआ है और अब जनवरी में इसकी आधिकारिक लॉन्चिंग की तैयारी की जा रही है। इस नई व्यवस्था से खासकर उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में रहने वाले करोड़ों लोगों को सीधा लाभ मिलेगा, जहां आधार अपडेट के लिए लंबी कतारें और समय की बर्बादी आम बात रही है।
यूआईडीएआई के अधिकारियों के अनुसार, नए आधार मोबाइल एप के माध्यम से फिलहाल दो अहम जानकारियां अपडेट की जा सकती हैं-
अब तक इन दोनों जानकारियों को अपडेट कराने के लिए लोगों को नजदीकी जन सेवा केंद्र या आधार सेवा केंद्र जाना पड़ता था, जहां बायोमेट्रिक सत्यापन, फॉर्म भरने और कई बार लंबा इंतजार करना पड़ता था। नई व्यवस्था से यह प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल और आसान हो गई है।
हालांकि, सभी अपडेट सुविधाएं अभी ऐप पर उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। यूआईडीएआई ने स्पष्ट किया है कि नाम, जन्मतिथि और ईमेल आईडी अपडेट कराने के लिए फिलहाल सेवा केंद्र जाना अनिवार्य रहेगा। ऐप में नाम और ईमेल अपडेट करने का विकल्प दिखाई तो दे रहा है, लेकिन वह अभी सक्रिय नहीं है। अधिकारियों का कहना है कि आने वाले समय में इन सुविधाओं को भी एप के जरिए शुरू किया जाएगा।
UIDAI के अनुसार, इस आधार एप का ट्रायल करीब तीन सप्ताह पहले शुरू किया गया था। पिछले एक सप्ताह से इसका व्यापक स्तर पर परीक्षण किया गया, जो पूरी तरह सफल रहा। ट्रायल के दौरान तकनीकी खामियों, सुरक्षा और यूजर एक्सपीरियंस की जांच की गई। सभी मानकों पर एप खरा उतरने के बाद इसे आम लोगों के लिए लॉन्च करने का फैसला लिया गया है।
UIDAI ( यूआईडीएआई) के अफसरों ने बताया कि नए आधार ऐप की आधिकारिक लॉन्चिंग जनवरी महीने में की जाएगी। लॉन्च के बाद चरणबद्ध तरीके से इसकी सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। फिलहाल यह एप केवल एंड्रॉयड स्मार्टफोन के लिए उपलब्ध होगा। भविष्य में आईओएस (iPhone) यूजर्स के लिए भी इसे लाने की योजना है।
नए आधार ऐप का इस्तेमाल करना काफी सरल बताया जा रहा है। इसकी प्रक्रिया इस प्रकार होगी,सबसे पहले उपयोगकर्ता को अपने एंड्रॉयड फोन में आधार ऐप डाउनलोड करना होगा। ऐप खोलने के बाद आधार नंबर और बायोमेट्रिक सत्यापन के जरिए लॉगिन करना होगा। लॉगिन के बाद मोबाइल नंबर और पता अपडेट करने का विकल्प मिलेगा। मोबाइल नंबर अपडेट करने पर ओटीपी आधारित सत्यापन होगा। पता अपडेट करने के लिए संबंधित वैध दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य होगा। सभी विवरण सही पाए जाने पर अनुरोध स्वीकार कर लिया जाएगा और अपडेट प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यूआईडीएआई का कहना है कि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एप में मजबूत डेटा प्रोटेक्शन और एन्क्रिप्शन तकनीक का इस्तेमाल किया गया है।
पता अपडेट करते समय उपयोगकर्ता को मान्य दस्तावेज अपलोड करने होंगे। इनमें बिजली बिल, पानी का बिल, बैंक पासबुक, राशन कार्ड या अन्य सरकारी दस्तावेज शामिल हो सकते हैं। बिना दस्तावेज के पता अपडेट की अनुमति नहीं दी जाएगी, ताकि फर्जीवाड़े की संभावना को रोका जा सके।
इस नई सुविधा से खासकर उन लोगों को बड़ी राहत मिलेगी, जो दूरदराज के इलाकों में रहते हैं या कामकाजी होने के कारण सेवा केंद्र तक नहीं जा पाते। अब न तो लंबी कतारों में लगना पड़ेगा और न ही छुट्टी लेकर आधार अपडेट कराने जाना होगा। डिजिटल इंडिया की दिशा में इसे एक अहम कदम माना जा रहा है।
आधार सेवा केंद्रों पर अक्सर भारी भीड़ देखने को मिलती है। मोबाइल नंबर और पता अपडेट जैसी सामान्य सेवाओं के ऑनलाइन हो जाने से केंद्रों पर दबाव कम होगा। इससे कर्मचारियों को भी नाम, जन्मतिथि जैसे जटिल अपडेट मामलों पर बेहतर तरीके से काम करने का मौका मिलेगा।
सरकार लगातार सरकारी सेवाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने की दिशा में काम कर रही है। आधार एप की यह सुविधा उसी कड़ी का हिस्सा है। पहले आधार से जुड़े कई काम ऑनलाइन किए गए, अब मोबाइल एप के जरिए यह प्रक्रिया और भी सरल हो गई है।
UIDAI ने संकेत दिए हैं कि भविष्य में ऐप के जरिए और भी अपडेट सुविधाएं दी जाएंगी। नाम, जन्मतिथि और ईमेल अपडेट के साथ-साथ अन्य सेवाओं को भी धीरे-धीरे ऑनलाइन किया जाएगा, ताकि नागरिकों को अधिकतम सहूलियत मिल सके।
