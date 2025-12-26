UIDAI का नया आधार ऐप तैयार, मोबाइल नंबर और पता अपडेट अब घर बैठे होगा आसान

Aadhaar Update Goes Digital: आधार कार्ड धारकों के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब आधार कार्ड पर मोबाइल नंबर और पता अपडेट कराने के लिए जन सेवा केंद्र या आधार सेवा केंद्र के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने एक नया मोबाइल एप तैयार किया है, जिसके जरिए यह सुविधा घर बैठे उपलब्ध होगी। तीन सप्ताह तक चले ट्रायल के बाद यह एप पूरी तरह सफल साबित हुआ है और अब जनवरी में इसकी आधिकारिक लॉन्चिंग की तैयारी की जा रही है। इस नई व्यवस्था से खासकर उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में रहने वाले करोड़ों लोगों को सीधा लाभ मिलेगा, जहां आधार अपडेट के लिए लंबी कतारें और समय की बर्बादी आम बात रही है।