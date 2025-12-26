PM Modi दौरे में ट्रैफिक जाम से परेशान किन्नर का बड़ा इमामबाड़ा के पास अनोखा विरोध वायरल

यह घटना एक बार फिर यह सवाल खड़ा करती है कि क्या वीवीआईपी कार्यक्रमों के दौरान आम जनता की परेशानियों को नजरअंदाज कर दिया जाता है? प्रधानमंत्री जैसे बड़े नेता के दौरे में सुरक्षा सर्वोपरि होती है, लेकिन ट्रैफिक प्रबंधन की जिम्मेदारी भी उतनी ही अहम होती है। घंटों जाम में फंसे लोग, मरीज, बुजुर्ग और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए निकलने वाले नागरिक इस अव्यवस्था से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि बेहतर पूर्व-योजना, वैकल्पिक मार्गों की स्पष्ट जानकारी और समयबद्ध यातायात नियंत्रण से ऐसी स्थितियों से बचा जा सकता है।