अटल बिहारी वाजपेयी 101 स्पेशल: राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण, 126 स्कूल दो दिन बंद, पीएम ब्लड ग्रुप रिजर्व

Atal Bihari Vajpayee 101: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ आज एक ऐतिहासिक और गौरवशाली क्षण की साक्षी बनने जा रही है। वसंत कुंज योजना में बने भव्य ‘राष्ट्र प्रेरणा स्थल’ का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार, 25 दिसंबर को करेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती के अवसर पर आयोजित यह समारोह न केवल राजनीतिक बल्कि वैचारिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस आयोजन को लेकर प्रशासन, पुलिस और नगर निगम ने पूरी ताकत झोंक दी है, वहीं शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया है।