Weather Alert: घने कोहरे से यूपी बेहाल, 50 से अधिक जिलों में अलर्ट, लखनऊ-प्रयागराज में विजिबिलिटी शून्य

सुबह होते ही लखनऊ और प्रयागराज में घना कोहरा छा गया। सड़कों पर चल रहे वाहन रेंगते नजर आए। कई इलाकों में सामने खड़ा वाहन भी दिखाई नहीं दे रहा था। ट्रैफिक पुलिस को प्रमुख चौराहों पर अतिरिक्त बल तैनात करना पड़ा। हाईवे पर वाहन चालकों को दिन में भी हेडलाइट जलाकर चलना पड़ा। कोहरे के कारण कई जगहों पर जाम की स्थिति बन गई। प्रयागराज में संगम क्षेत्र और शहर के बाहरी हिस्सों में विजिबिलिटी शून्य होने से आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। रेलवे स्टेशन पर भी ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित रही और कई ट्रेनें देरी से चलीं।