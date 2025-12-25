Weather Alert: घने कोहरे से यूपी बेहाल, 50 से अधिक जिलों में अलर्ट, लखनऊ-प्रयागराज में विजिबिलिटी शून्य

50 से अधिक जिलों में घना कोहरा, 15 जिलों में स्कूल बंद (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )
Weather Dense Fog Alert: उत्तर प्रदेश में एक बार फिर मौसम ने करवट ले ली है। ठंड से कुछ राहत जरूर मिली है, लेकिन घने कोहरे ने प्रदेशवासियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मौसम विभाग के मुताबिक गुरुवार, 25 दिसंबर को प्रदेश के 50 से अधिक जिले घने कोहरे की चपेट में रहे। राजधानी लखनऊ और संगम नगरी प्रयागराज में हालात सबसे ज्यादा खराब रहे, जहां सुबह के समय विजिबिलिटी शून्य तक पहुंच गई। कोहरे की वजह से सड़क, रेल और हवाई यातायात पर व्यापक असर देखने को मिला, वहीं स्कूली बच्चों को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ा।
सुबह होते ही लखनऊ और प्रयागराज में घना कोहरा छा गया। सड़कों पर चल रहे वाहन रेंगते नजर आए। कई इलाकों में सामने खड़ा वाहन भी दिखाई नहीं दे रहा था। ट्रैफिक पुलिस को प्रमुख चौराहों पर अतिरिक्त बल तैनात करना पड़ा। हाईवे पर वाहन चालकों को दिन में भी हेडलाइट जलाकर चलना पड़ा। कोहरे के कारण कई जगहों पर जाम की स्थिति बन गई। प्रयागराज में संगम क्षेत्र और शहर के बाहरी हिस्सों में विजिबिलिटी शून्य होने से आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। रेलवे स्टेशन पर भी ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित रही और कई ट्रेनें देरी से चलीं।
मौसम विभाग के अनुसार 25 दिसंबर को प्रदेश के पश्चिमी, मध्य और पूर्वी हिस्सों में घना से बहुत घना कोहरा छाया रहा। खासकर पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों में कोहरे का असर ज्यादा देखा गया। विभाग ने बताया कि कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, मिर्जापुर, संत रविदास नगर (भदोही), देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर और बस्ती में घना से बहुत घना कोहरा छाने की प्रबल संभावना रही। इसके अलावा लखनऊ, गोंडा, प्रतापगढ़, मैनपुरी, संभल, सुल्तानपुर, मेरठ समेत कई अन्य जिलों में भी सुबह और देर रात घने कोहरे की स्थिति बनी रही। मौसम शुष्क बना रहा, लेकिन कोहरे ने जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित किया।
घने कोहरे और ठंड को देखते हुए प्रशासन ने एहतियातन कई जिलों में स्कूल बंद करने का फैसला लिया। जानकारी के अनुसार 25 दिसंबर को लखनऊ, गोंडा, प्रतापगढ़, मैनपुरी, संभल, सुल्तानपुर, मेरठ और संत कबीर नगर में स्कूलों को बंद रखा गया। इसके अलावा रायबरेली, वाराणसी, जौनपुर, उन्नाव, सोनभद्र, मिर्जापुर और संभल में पहले ही स्कूलों को बंद करने के आदेश जारी किए जा चुके थे। इस तरह प्रदेश में कुल 15 जिलों में कोहरे और ठंड के चलते स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया। अभिभावकों ने प्रशासन के इस फैसले को राहत भरा बताया।
हालांकि, पिछले कुछ दिनों से पड़ रही भीषण ठंड के मुकाबले तापमान में अब थोड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान न्यूनतम और अधिकतम तापमान में इजाफा हुआ है, जिससे ठंड की तीव्रता में कुछ कमी आई है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो इटावा प्रदेश का सबसे ठंडा जिला रहा, जहां न्यूनतम तापमान 6.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके बाद कानपुर में 7.8 डिग्री, सुल्तानपुर और अयोध्या में 8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया।
अगर अधिकतम तापमान की बात करें तो झांसी प्रदेश का सबसे गर्म जिला रहा, जहां अधिकतम तापमान 27.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके बाद आगरा में 25 डिग्री, अलीगढ़ में 24.6 डिग्री, मेरठ में 23.5 डिग्री और मुजफ्फरनगर में 22.8 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक तापमान में यह बढ़ोतरी पश्चिमी विक्षोभ के कमजोर पड़ने और हवाओं की दिशा में बदलाव के कारण देखने को मिल रही है।
मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि प्रदेशवासियों को अभी घने कोहरे से राहत मिलने की संभावना कम है। 26 दिसंबर को भी उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों में मौसम शुष्क रहने के साथ-साथ घना से अत्यंत घना कोहरा छाने का अलर्ट जारी किया गया है। खासतौर पर पूर्वी यूपी के जिलों में सुबह और देर रात कोहरा ज्यादा प्रभावी रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि नमी और कम हवा की गति के कारण कोहरे की स्थिति बनी हुई है।
घने कोहरे का सबसे ज्यादा असर यातायात व्यवस्था पर पड़ा है। सड़क दुर्घटनाओं की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। हाईवे पर गति सीमा कम कर दी गई है और कई जगहों पर चेतावनी बोर्ड लगाए गए हैं। रेल यातायात भी प्रभावित हुआ है। कई ट्रेनों के लेट होने की खबरें सामने आई हैं। हवाई यात्रियों को भी फ्लाइट शेड्यूल को लेकर परेशानी उठानी पड़ी।
ठंड और कोहरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर है। अस्पतालों में सर्दी, खांसी, बुखार और सांस संबंधी बीमारियों के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। बुजुर्गों और बच्चों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि बहुत जरूरी न हो तो सुबह के समय यात्रा से बचें, वाहन चलाते समय फॉग लाइट का इस्तेमाल करें और गर्म कपड़े पहनकर ही बाहर निकलें।
कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में फिलहाल मौसम का मिजाज ऐसा ही बना रहने वाला है। तापमान में भले ही हल्की बढ़ोतरी से ठंड कुछ कम हुई हो, लेकिन घना कोहरा प्रदेशवासियों की परेशानी बढ़ाए हुए है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक कोहरे का यह सिलसिला जारी रह सकता है। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने और प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने की जरूरत है, ताकि किसी भी तरह की अनहोनी से बचा जा सके।
