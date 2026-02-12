Yogi Govt High Alert: होली, महाशिवरात्रि और रमजान से पहले अलर्ट मोड में यूपी सरकार, CM Yogi ने दिए सख्त सुरक्षा निर्देश

मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से महाशिवरात्रि के अवसर पर जलार्पण हेतु निकलने वाले कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 14 और 15 फरवरी को प्रमुख शिवधामों पर भारी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। निर्देश दिए गए कि मंदिरों में सुगम दर्शन व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। यातायात और पार्किंग प्रबंधन बेहतर रहे,महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें 24×7 सक्रिय रहें। मंदिर परिसरों में तैनात पुलिस कर्मी श्रद्धालुओं से मर्यादित व्यवहार करें। पर्याप्त संख्या में महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती हो, होली और रमजान के दौरान सतर्कता। सीएम ने कहा कि होली और रमजान जैसे संवेदनशील अवसरों पर प्रशासन को विशेष सतर्कता बरतनी होगी। उन्होंने खुफिया तंत्र को सक्रिय रखने और सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए।