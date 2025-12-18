18 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

Air Pollution: लखनऊ की हवा खराब, CPCB SAMEER ऐप पर AQI 174 दर्ज, गूगल समेत अन्य डेटा भ्रामक

Lucknow Air Turns Poor: लखनऊ की हवा एक बार फिर चिंता बढ़ा रही है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आधिकारिक SAMEER ऐप के अनुसार आज राजधानी का AQI 174 दर्ज किया गया है, जो खराब श्रेणी में आता है। विशेषज्ञों ने साफ किया है कि गूगल व अन्य प्लेटफॉर्म पर दिखने वाला AQI डेटा प्रमाणिक नहीं माना जा सकता।

3 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Dec 18, 2025

Lucknow AQI (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)

Lucknow AQI (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)

Air Pollution Lucknow: राजधानी लखनऊ में वायु प्रदूषण एक बार फिर चिंता का विषय बन गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आधिकारिक ऐप ‘SAMEER’ के अनुसार आज लखनऊ का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 174 दर्ज किया गया है, जो ‘खराब’ (Moderate to Poor) श्रेणी में आता है। यह आंकड़ा सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है और इसे ही सरकारी व आधिकारिक मानक माना जाता है।

विशेषज्ञों और प्रशासनिक सूत्रों का कहना है कि गूगल, थर्ड पार्टी वेबसाइट्स और निजी ऐप्स पर दिखने वाला AQI डेटा प्रमाणिक नहीं माना जा सकता, क्योंकि वे CPCB के रियल-टाइम निगरानी तंत्र से सीधे जुड़े नहीं होते। ऐसे में नागरिकों को भ्रम से बचने के लिए केवल CPCB के SAMEER ऐप या बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी आंकड़ों पर ही भरोसा करने की सलाह दी जा रही है।

क्या कहता है AQI 174

एयर क्वालिटी इंडेक्स 174 का अर्थ है कि शहर की हवा पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। यह स्तर खासतौर पर बच्चों,बुजुर्गों,दमा, हृदय रोग और सांस की बीमारी से पीड़ित लोगों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इस श्रेणी में लंबे समय तक रहने से आंखों में जलन, सांस लेने में तकलीफ, सिरदर्द और थकान जैसी समस्याएं हो सकती हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार, AQI 150 से ऊपर पहुंचने पर संवेदनशील वर्ग को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए।

CPCB का SAMEER ऐप क्यों है सबसे भरोसेमंद

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) देश में वायु गुणवत्ता की निगरानी के लिए एक राष्ट्रीय नेटवर्क संचालित करता है। इसके अंतर्गत—

  • शहरों में स्थापित ऑटोमेटिक एयर मॉनिटरिंग स्टेशन
  • वैज्ञानिक पद्धति से रियल-टाइम डेटा संग्रह

PM2.5, PM10, NO₂, SO₂, CO, O₃ जैसे प्रदूषकों का विश्लेषण किया जाता है। यही डेटा SAMEER ऐप पर दिखाया जाता है, जो सीधे CPCB के सर्वर से जुड़ा होता है। इसके विपरीत, गूगल या अन्य प्लेटफॉर्म कई बार अनुमान आधारित मॉडल, पुराने डेटा या थर्ड पार्टी सोर्स का उपयोग करते हैं, जिससे AQI में अंतर देखने को मिलता है। विशेषज्ञों का कहना है कि नीति निर्माण, स्वास्थ्य एडवाइजरी और प्रशासनिक निर्णयों के लिए केवल CPCB का डेटा ही मान्य है।

लखनऊ में प्रदूषण बढ़ने की वजहें

लखनऊ में AQI 174 तक पहुंचने के पीछे कई कारण माने जा रहे हैं-

  1. मौसम और स्थिर हवा

सर्दी की शुरुआत के साथ हवा की गति कम हो जाती है, जिससे प्रदूषक तत्व वातावरण में ही फंसे रहते हैं और ऊपर नहीं उठ पाते।

  1. वाहनों का बढ़ता दबाव

राजधानी में निजी वाहनों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। सुबह और शाम के समय ट्रैफिक जाम से प्रदूषण का स्तर और बढ़ जाता है।

  1. निर्माण कार्य

शहर के कई इलाकों में चल रहे निर्माण कार्यों से उड़ने वाली धूल (डस्ट पार्टिकल्स) AQI को प्रभावित कर रही है।

  1. खुले में कचरा जलाना

कई क्षेत्रों में आज भी कचरा और पत्तियां जलाने की घटनाएं सामने आती हैं, जिससे हवा में PM2.5 और PM10 की मात्रा बढ़ जाती है।

स्वास्थ्य पर असर: डॉक्टरों की चेतावनी

केजीएमयू और अन्य सरकारी अस्पतालों के चिकित्सकों का कहना है कि AQI 174 जैसी स्थिति में दमा के मरीजों की परेशानी बढ़ सकती है। सांस की एलर्जी और खांसी के मामले बढ़ते हैं। लंबे समय तक बाहर रहने से फेफड़ों पर असर पड़ता है डॉक्टरों ने सलाह दी है कि सुबह-शाम मॉर्निंग वॉक सीमित करें। बाहर निकलते समय मास्क का उपयोग करें। बच्चों और बुजुर्गों को अनावश्यक बाहर न भेजेंप्रशासन की तैयारी और अपील

प्रदूषण को लेकर जिला प्रशासन और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सतर्क नजर आ रहा है। अधिकारियों का कहना है कि  निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण के निर्देश। खुले में कचरा जलाने पर कार्रवाई, ट्रैफिक प्रबंधन को बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही, नागरिकों से अपील की गई है कि वे भ्रामक AQI डेटा पर भरोसा न करें और केवल CPCB के SAMEER ऐप से ही वायु गुणवत्ता की जानकारी लें।

भ्रामक डेटा से बढ़ती है परेशानी

विशेषज्ञों का मानना है कि अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर अलग AQI दिखने से आम जनता भ्रमित होती है,स्वास्थ्य को लेकर गलत फैसले लिए जाते हैं. प्रशासनिक चेतावनियों को गंभीरता से नहीं लिया जाता,इसीलिए CPCB बार-बार स्पष्ट करता रहा है कि SAMEER ऐप पर दिखने वाला AQI ही अंतिम और प्रमाणिक है।

लखनऊ के कई नागरिकों ने भी माना कि अलग-अलग ऐप्स पर अलग AQI देखकर वे भ्रमित हो जाते हैं। एक स्थानीय निवासी रमेश ने कहा कि गूगल पर कुछ और दिखता है, किसी और ऐप पर कुछ और। अब पता चला कि SAMEER ही सही है।

सतर्कता ही बचाव

आज लखनऊ का AQI 174 होना एक चेतावनी है कि हवा अब पूरी तरह सुरक्षित नहीं रही। ऐसे में जरूरी है कि नागरिक सही और प्रमाणिक जानकारी लें

  • स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां अपनाएं
  • प्रशासन और जनता मिलकर प्रदूषण कम करने में सहयोग करें

ये भी पढ़ें

सीएम योगी के सामने PAC जवानों का शौर्य प्रदर्शन, आग के गोलों से निकलकर दो सेकेंड में बनाई पिरामिड
लखनऊ
PAC स्थापना दिवस पर दिखा शौर्य, अनुशासन और योगशक्ति का अद्भुत संगम (फोटो सोर्स : Information Department )

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#WeatherNews

cm yogi

CSA Kanpur weather

Rajasthan Weather News

up weather

UP Weather Forecast

weather alert

Weather Alert in UP

Weather Forecast

मौसम समाचार

weather news

weather report

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

18 Dec 2025 10:36 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / Air Pollution: लखनऊ की हवा खराब, CPCB SAMEER ऐप पर AQI 174 दर्ज, गूगल समेत अन्य डेटा भ्रामक

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

मौसम समाचार

हाईकोर्ट : सांसदों का मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री बनना संविधान के खिलाफ नहीं

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2017 की नियुक्तियों को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ

UP Scam: कारीगर प्रशिक्षण में 6 करोड़ का घपला, उद्यमिता विकास संस्थान के निदेशक हटाए गए, जांच कमेटी गठित

उद्यमिता विकास संस्थान के निदेशक हटाए गए, शासन ने गठित की जांच कमेटी (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ

भारत-साउथ अफ्रीका T20: एक दर्शक बोला- तीन बोरा गेहूं बेचकर मैच देखने आए, हमार पैसा वापस करो

आकोर्षित दर्शक फोटो सोर्स- वीडियो ग्रैब ANI
लखनऊ

यूपी के पूर्व DGP प्रशांत कुमार को योगी सरकार की नई बड़ी जिम्मेदारी: एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अब संभालेंगे शिक्षक भर्तियों की कमान

former up dgp prashant kumar appointed chairman up education service
लखनऊ

खाद की कालाबाजारी पर लगेगा NSA, जानें सीएम को क्यों उठाना पड़ा यह कदम?

लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.