Air Pollution: लखनऊ की हवा खराब, CPCB SAMEER ऐप पर AQI 174 दर्ज, गूगल समेत अन्य डेटा भ्रामक

PM2.5, PM10, NO₂, SO₂, CO, O₃ जैसे प्रदूषकों का विश्लेषण किया जाता है। यही डेटा SAMEER ऐप पर दिखाया जाता है, जो सीधे CPCB के सर्वर से जुड़ा होता है। इसके विपरीत, गूगल या अन्य प्लेटफॉर्म कई बार अनुमान आधारित मॉडल, पुराने डेटा या थर्ड पार्टी सोर्स का उपयोग करते हैं, जिससे AQI में अंतर देखने को मिलता है। विशेषज्ञों का कहना है कि नीति निर्माण, स्वास्थ्य एडवाइजरी और प्रशासनिक निर्णयों के लिए केवल CPCB का डेटा ही मान्य है।