सीएम योगी के सामने PAC जवानों का शौर्य प्रदर्शन, आग के गोलों से निकलकर दो सेकेंड में बनाई पिरामिड

स्थापना दिवस समारोह के दौरान PAC जवानों ने जो करतब दिखाए, वे केवल शारीरिक क्षमता ही नहीं, बल्कि मानसिक मजबूती और अनुशासन का भी प्रमाण थे। आग के गोलों के बीच से निकलते जवानों ने यह संदेश दिया कि संकट कितना भी बड़ा क्यों न हो, PAC हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। इसके बाद जवानों ने मलखंभ पर महज दो सेकेंड में पिरामिड बनाकर अपनी चुस्ती और तालमेल का शानदार प्रदर्शन किया। योग और शारीरिक संतुलन से जुड़े कठिन आसनों को जवानों ने इतनी सहजता से किया कि मैदान में मौजूद लोग मंत्रमुग्ध रह गए। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, हर किसी की नजरें इन जांबाजों पर टिकी रहीं।