Gold Rate Today: चांदी ने बनाया नया रिकॉर्ड, 65 डॉलर पार जाते ही भारतीय बाजारों में कीमतों में तेज उछाल

विशेषज्ञों के अनुसार चांदी की कीमतों में आई इस तेजी के पीछे कई बड़े कारण हैं। सबसे पहला कारण वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता है। अमेरिका, यूरोप और एशियाई देशों में ब्याज दरों को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इसके अलावा भू-राजनीतिक तनाव, डॉलर में उतार-चढ़ाव और महंगाई के बढ़ते आंकड़ों ने निवेशकों को सुरक्षित निवेश की ओर मोड़ा है। चांदी केवल एक कीमती धातु ही नहीं, बल्कि औद्योगिक उपयोग की भी एक अहम धातु है। सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक वाहनों, इलेक्ट्रॉनिक्स और मेडिकल उपकरणों में चांदी की मांग लगातार बढ़ रही है। जैसे-जैसे हरित ऊर्जा और तकनीक आधारित उद्योगों का विस्तार हो रहा है, वैसे-वैसे चांदी की मांग में भी तेज इजाफा देखा जा रहा है।