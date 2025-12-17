सिर्फ नक़ाब हटाया तो इतना हल्ला…यूपी के मंत्री बोले तो सुप्रिया ने कहा- ऐसी बेशर्मी…

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जिसने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। वीडियो एक नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का बताया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान एक मुस्लिम युवती नियुक्ति पत्र लेने मंच पर पहुंची थी। युवती ने हिजाब पहन रखा था। आरोप है कि नियुक्ति पत्र देते समय नीतीश कुमार ने उसका हिजाब हटाने या खींचने की कोशिश की। यही पल कैमरे में कैद हो गया। और देखते ही देखते वीडियो वायरल हो गया।