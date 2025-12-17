सिर्फ नक़ाब हटाया तो इतना हल्ला…यूपी के मंत्री बोले तो सुप्रिया ने कहा- ऐसी बेशर्मी…

सुमैया राणा फोटो सोर्स ANI वीडियो का स्क्रीनशॉट
बुर्का (हिजाब) से जुड़े एक वायरल वीडियो ने सियासी माहौल गरमा दिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और यूपी सरकार के मंत्री संजय निषाद के बयानों पर विवाद गहराता जा रहा है। इस मामले में सपा नेता सुमैया राणा ने लखनऊ पुलिस से प्रार्थना पत्र देकर शिकायत दर्ज कराने की मांग की है।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जिसने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। वीडियो एक नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का बताया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान एक मुस्लिम युवती नियुक्ति पत्र लेने मंच पर पहुंची थी। युवती ने हिजाब पहन रखा था। आरोप है कि नियुक्ति पत्र देते समय नीतीश कुमार ने उसका हिजाब हटाने या खींचने की कोशिश की। यही पल कैमरे में कैद हो गया। और देखते ही देखते वीडियो वायरल हो गया।
इस वीडियो पर यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद की प्रतिक्रिया ने विवाद को और बढ़ा दिया। संजय निषाद ने बयान देते हुए कहा कि “नकाब छूने पर इतना बवाल हो गया। अगर कहीं और छूते तो क्या होता।” उनके इस बयान को लेकर सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों तक तीखी आलोचना शुरू हो गई।
इसी बीच समाजवादी पार्टी की नेता और प्रवक्ता सुमैया राणा ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाया है। सुमैया राणा, जो मशहूर शायर मुनव्वर राणा की बेटी हैं। उन्होंने लखनऊ की कैसरबाग कोतवाली में नीतीश कुमार और संजय निषाद के खिलाफ तहरीर दी है। उन्होंने दोनों नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराए जाने की मांग की है।
सुमैया राणा का कहना है कि एक महिला की निजी पसंद और धार्मिक आस्था का सम्मान किया जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि वीडियो में जिस तरह का व्यवहार दिख रहा है। वह न सिर्फ महिला सम्मान के खिलाफ है। बल्कि एक पूरे समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है।
