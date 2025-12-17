17 दिसंबर 2025,

बुधवार

लखनऊ

युवाओं के लिए खुशखबरी, लेखपाल की बंपर भर्ती, जानिए कौन से छात्र दे सकेंगे परीक्षा

UP Lekhpal Vacancy : उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने लेखपाल के लिए 7994 पदों पर नोटिफिकेशन जारी किया है। ऑनलाइन आवेदन 29 दिसंबर 2025 से शुरू किया जाएगा। आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 28 जनवरी 2026 तय की गई है।

लखनऊ

image

Avaneesh Kumar Mishra

image

Ravendra Kumar Mishra

Dec 17, 2025

AI Generated Symbolic Image.

यूपी के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। लंबे समय के इंतजार कर रहे युवाओं को लेखपाल की नई भर्तियों का रास्ता खुल गया है। UPSSSC ने लेखपाल के 7994 पदों के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यह लेखपाल भर्ती मुख्य परीक्षा के माध्यम से होगी।

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के मुताबिक इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 29 दिसंबर 2025 से शुरू किया जाएगा। आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 28 जनवरी 2026 तय की गई है। इस भर्ती के लिए उम्मीदवार UPSSSC की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

इस भर्ती में कुल 7994 पदों में से सबसे ज्यादा सीटें सामान्य वर्ग के लिए रखी गई हैं, जबकि OBC, SC और EWS वर्ग के उम्मीदवारों को आरक्षण दिया गया है। इस भर्ती में उत्तर प्रदेश की आरक्षण नीति का पूरा पालन किया गया है।

सामान्य वर्ग (General category) - 4165
अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) - 1441
अनुसूचित जाति (SC) -1446
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) - 792
अनुसूचित जनजाति (ST) - 150
योग (Total) = 7994

PET वालों को मिलेगा मौका

लेखपाल की मुख्य परीक्षा के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होंगे, जिन्होंने PET-2025 परीक्षा दी होगी। उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्टिंग PET के नॉर्मलाइज्ड स्कोर के आधार पर की जाएगी, और PET में शून्य या निगेटिव अंक लाने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका नहीं दिया जायेगा।

मुख्य परीक्षा पूरी तरह से लिखित होगी ,जिसमें 100 सवाल पूछे जाएंगे। परीक्षा के लिए 2 घंटे का समय मिलेगा और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी की जाएगी। लिखित परीक्षा के अंकों के आधार पर ही फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होगी। लेखपाल भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए यह सुनहरा मौका उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा दिया गया है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

17 Dec 2025 05:27 pm

Published on:

17 Dec 2025 04:42 pm

