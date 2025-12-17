UP प्रदेश अध्यक्ष की गृह मंत्री अमित शाह से पहली मुलाकात, संगठन और पंचायत चुनाव पर चर्चा

उत्तर प्रदेश में पंकज चौधरी ने 14 दिसंबर को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद अपनी पहली दिल्ली यात्रा में पंकज चौधरी ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। 30 मिनट की मुलाकात में आगामी पंचायत, विधानसभा चुनाव पर बातचीत हुई। बताया जाता है कि पिछड़ी जातियों पर चर्चा हुई। प्रदेश के संगठन पर भी बातचीत की गई। निकट भविष्य में संगठन में बदलाव भी देखा जा सकता है। नई टीम में नए चेहरों को भी जगह मिल सकती है। वहीं पुराने चेहरों को बाहर किया जा सकता है। लेकिन बदलाव को संतुल‍न के आधार पर तय किया जाएगा।