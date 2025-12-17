मथुरा हादसे के बाद मुख्यमंत्री एक्शन में, अधिकारियों को दिए निर्देश

Mathura accident UP CM in action. मथुरा हादसे के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और राज्यमार्ग के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस मौके पर उन्होंने सख्त निर्देश दिया कि अधिकारी मैदान में उतरकर मौके का निरीक्षण करें। एक्सप्रेसवे पर पेट्रोलिंग को बढ़ाया जाए और हर ब्लैक स्पॉट पर टीम की तैनाती की जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा में कोहरे के कारण 8 बसों के टकराने की हुई दुखद घटना पर अधिकारियों की क्लास ले रहे थे। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोका जाना चाहिए। ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग को भी अलर्ट रहने को कहा है। मुख्यमंत्री योजना भवन में सीएम डैशबोर्ड की बैठक में भाग लेने आए थे। बैठक में डिप्टी सीएम बृजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद थे। ‌