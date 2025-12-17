मथुरा हादसे के बाद मुख्यमंत्री एक्शन में, अधिकारियों को दिए निर्देश

फोटो सोर्स- 'X' मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
Mathura accident UP CM in action. मथुरा हादसे के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और राज्यमार्ग के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस मौके पर उन्होंने सख्त निर्देश दिया कि अधिकारी मैदान में उतरकर मौके का निरीक्षण करें। एक्सप्रेसवे पर पेट्रोलिंग को बढ़ाया जाए और हर ब्लैक स्पॉट पर टीम की तैनाती की जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा में कोहरे के कारण 8 बसों के टकराने की हुई दुखद घटना पर अधिकारियों की क्लास ले रहे थे। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोका जाना चाहिए। ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग को भी अलर्ट रहने को कहा है। मुख्यमंत्री योजना भवन में सीएम डैशबोर्ड की बैठक में भाग लेने आए थे। बैठक में डिप्टी सीएम बृजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद थे।
उत्तर प्रदेश में बीते मंगलवार को हुई सड़क दुर्घटना में 25 लोगों की मौत हुई थी। जिसमें मथुरा में आग लगने से 13 बस यात्रियों की मौत भी शामिल है। इसके अतिरिक्त उन्नाव और बस्ती में चार-चार और झांसी और बागपत में दो-दो लोगों की मौतें हुई थीं।
हादसे के बाद मुख्यमंत्री एक्शन में आए और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और राज्य मार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस मौके पर उन्होंने निर्देश दिए कि घने कोहरे के कारण सड़क पर जरूरत के हिसाब से इंतजाम किए जाएं और शीतलहर के दौरान निराश्रित लोगों को रेन बसेरों तक पहुंचाया जाए।
जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण और सार्वजनिक स्थानों पर अलाव की व्यवस्था की जाए। रैन बसेरे का लगातार निरीक्षण किया जाए। व्यवस्थाओं में लापरवाही होने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने गौशाला में भी गोवंश को ठंड से बचाने के लिए अलाव जलाने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि विजिबिलिटी में कमी होने पर एक्सप्रेसवे की यातायात व्यवस्था को सुरक्षित बनाने के उपाय किए जाएं। जनता के लिए एडवाइजरी जारी कर सख्ती से उनका पालन कराया जाए। एक्सप्रेसवे पर क्रेन और एंबुलेंस की 24 घंटे व्यवस्था की जाए। टोल प्लाजा पर लाउडस्पीकर के माध्यम से चालकों को कोहरे की जानकारी दी जाए। ओवर स्पीडिंग करने वालों पर भी उन्होंने कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोहरे और धुंध के दौरान वाहन की गति धीमी रखने को कहा है। फॉग लाइट और हेडलाइट लो बीम करके रखने की सलाह दी। इंडिकेटर को भी चालू रखने को कहा गया। यातायात के नियमों का पालन करें और आगे चल रही गाड़ी से दूरी बनाकर रखें। कोहरे के दौरान ओवरटेकिंग बिल्कुल भी ना करें। वाहनों के पीछे रिफ्लेक्टर टेप जरूर लगवाएं।
