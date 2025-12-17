मंत्री निषाद पर भड़की अपर्णा यादव, बोलीं- ऐसे बयान बर्दाश्त नहीं; कहा था नीतीश ने हिजाब उतारा कहीं और छू लेते तो

महिला आयोग की निंदा: यूपी राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने कहा, 'किसी को भी किसी महिला की गरिमा, उसके धर्म या जाति को लेकर अमर्यादित टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। नीतीश कुमार ने जो किया और संजय निषाद ने उस पर जो कहा, दोनों ही चीजें निंदनीय हैं। दोनों को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए।' हाथरस से आयोग सदस्य रेनू गौड़ ने कहा, 'नीतीश कुमार की मंशा गलत नहीं थी, क्योंकि उम्र के हिसाब से महिला उनकी बेटी जैसी है। सनातन संस्कृति में हिजाब की आवश्यकता ही नहीं है। हमारी संस्कृति कहती है कि आखिर चेहरा छिपाना क्यों? कभी-कभी चेहरा छिपाने वाले व्यक्ति पर शक पैदा होता है।'