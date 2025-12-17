खाद की कालाबाजारी पर लगेगा NSA, जानें सीएम को क्यों उठाना पड़ा यह कदम?

रबी फसलों की बुवाई लगभग पूरी हो चुकी है और अब गेहूं की फसल में टॉप ड्रेसिंग के लिए यूरिया का वितरण किया जा रहा है। रोजाना करीब 54 हजार मीट्रिक टन से अधिक यूरिया का वितरण हो रहा है, जो पिछले साल से ज्यादा है। सीएम योगी ने कहा कि पिछले साल खाद पर्याप्त होने के बावजूद किसानों को भटकना पड़ा था, जो इस सरकार को किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं है। अब कृषि तथा सहकारिता मंत्री को रोजाना स्थिति की समीक्षा करने के निर्देश दिए गए हैं।