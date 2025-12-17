मथुरा हादसे के बाद प्रदेश सरकार सख्त: सभी एक्सप्रेसवे के लिए जारी की गई स्पीड लिमिट, मनमानी गति पर रोक

Mathura accident, government takes strict action मथुरा सड़क दुर्घटना के बाद प्रदेश सरकार एक्शन में है। अब सभी एक्सप्रेसवे पर गाड़ियों की स्पीड को तय कर दिया गया है। अब गाड़ियां 120 की स्पीड पर नहीं चल पाएंगी। जगह-जगह यूपीडा के कर्मचारियों को लगाया जाएगा। जिसके माध्यम से गाड़ियों की स्पीड पर नजर रखी जाएगी। लिमिट से अधिक स्पीड पर चलने पर दो से चार हजार रुपए का जुर्माना लग सकता है। प्रदेश सरकार इस संबंध में गाइडलाइन जारी करने जा रही है। इधर मथुरा में बस में मरने वालों की संख्या 18 हो गई। जिसमें अभी तक केवल 3 की शिनाख्त हुई है।