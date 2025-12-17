यूपी के पूर्व DGP प्रशांत कुमार को योगी सरकार की नई बड़ी जिम्मेदारी: एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अब संभालेंगे शिक्षक भर्तियों की कमान

UP Education Service Selection Commission Chairman: उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक (DGP) रहे प्रशांत कुमार को योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक अहम प्रशासनिक जिम्मेदारी सौंपी है। रिटायरमेंट के करीब छह महीने बाद उन्हें उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह वही आयोग है, जिसके माध्यम से प्रदेश में माध्यमिक और उच्च शिक्षा के शिक्षकों की भर्ती होती है। प्रशांत कुमार का कार्यकाल तीन साल का होगा और वे आयोग के दूसरे अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालेंगे।