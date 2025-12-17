आपके खाते से दिल्ली ब्लॉस्ट के आतंकियों को फंडिंग की गई है! इतने पैसे दो…महिला पहुंच गई FD तुड़वाने फिर

बैंक वालों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। महिला के अन्य बैंक खातों को फ्रीज कराया गया। पुलिस की जांच में सामने आया कि ठगों ने महिला का मोबाइल भी हैक कर रखा था। वीडियो कॉल पर महिला को पुलिस की वर्दी दिखाकर डराया। उषा ने बताया कि ठगों ने वीडियो कॉल पर पुलिस की वर्दी में दिखते थे। पीछे से आवाजें आती थी इसे तुरंत गिरफ्तार करो। इसी डर के कारण वह बैंक में पैसा ट्रांसफर कराने पहुंची थीं।