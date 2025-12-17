चेहरे पर लगे 7 टांके… फिर किया कमबैक; IPL इतिहास का बना सबसे महंगा अनकैप्ड प्लेयर

अमेठी : अमेठी के गूजीपुर गांव का एक 20 साल का लड़का, जिसके पिता एक स्कूल टीचर हैं और महीने की कमाई 10-15 हजार रुपये। क्रिकेट का जुनून इतना कि कभी हार मानने का नाम नहीं लिया और फिर आया वो दिन- IPL 2026 मिनी ऑक्शन, अबू धाबी। बेस प्राइस सिर्फ 30 लाख, लेकिन बोली चढ़ती गई… 5 करोड़, 10 करोड़… और आखिर में चेन्नई सुपर किंग्स ने हथौड़ा मारा- 14.20 करोड़ रुपये। प्रशांत वीर IPL इतिहास के सबसे महंगे अनकैप्ड प्लेयर बन गए। लेकिन सवाल ये कि CSK ने रविंद्र जडेजा के रिप्लेसमेंट के तौर पर इतना बड़ा दांव क्यों लगाया?