पश्चिमी यूपी में हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर 22 जिले बंद, सड़कों पर उतरे वकील और संगठन, CCU ने रद्द की परीक्षाएं

मेरठ : पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच स्थापित करने की दशकों पुरानी मांग ने आज एक बार फिर जोर पकड़ लिया है। हाईकोर्ट बेंच स्थापना केंद्रीय संघर्ष समिति के आह्वान पर मेरठ सहित 22 जिलों में पूर्ण बंद का व्यापक असर देखा गया। सुबह से ही शहर की सड़कें सूनी पड़ीं, दुकानों पर ताले लटके रहे, स्कूल-कॉलेज बंद रहे और वकील धरने-प्रदर्शन में उतर आए। अधिवक्ताओं ने नारा लगाया- 'बेंच नहीं तो वोट नहीं', जबकि राजनीतिक दलों और 1200 से अधिक संगठनों ने इस आंदोलन को समर्थन दिया। यह बंद न केवल मेरठ बल्कि मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली, बुलंदशहर, हापुड़, बिजनौर, बागपत समेत पूरे पश्चिमी यूपी को प्रभावित कर रहा है।