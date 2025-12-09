नीले ड्रम का डर! पति ने पत्नी को प्रेमी के साथ पकड़ा फिर किया कुछ ऐसा हैरान हो गए लोग

मेरठ में कायम है नीले ड्रम वाली मुस्कान का डर, PC- Patrika
मेरठ : सौरभ राजपूत हत्याकांड ने पूरे उत्तर भारत को हिला कर रख दिया था। पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल ने मिलकर सौरभ की हत्या कर शव के टुकड़े नीले ड्रम में सीमेंट से पैक कर दिए थे। यह मामला आज भी लोगों के जेहन में ताजा है। इसी डर ने मेरठ के एक पति को इतना डरा दिया कि उसने अपनी पत्नी को प्रेमी के साथ रंगे हाथों पकड़ने के बावजूद उसे आजाद कर दिया।
घटना सरूरपुर थाना क्षेत्र के गांव पांचली की है। रविवार देर रात मजदूरी करके लौटे पति ने अपनी पत्नी को पड़ोस के ही एक युवक के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। गुस्से में उसने दोनों को कमरे में बंद कर दिया और हंगामा शुरू हो गया। सूचना पर गांव के लोग और फिर पुलिस मौके पर पहुंच गई।
महिला ने थाने में सबके सामने ऐलान कर दिया कि उसका पति उसकी कोई परवाह नहीं करता, जबकि प्रेमी उसका पूरा ख्याल रखता है। वह पति के साथ नहीं रहेगी।
पति ने सबके सामने हाथ जोड़कर कहा- ले जाओ इसे, मैं जिंदा रहना चाहता हूं। सौरभ हत्याकांड की याद आते ही पति की हिम्मत जवाब दे गई। उसने रोते हुए कहा, 'मैं नहीं चाहता कि मेरा भी वही हश्र हो जो सौरभ का हुआ था। नीला ड्रम नहीं चाहिए मुझे। ले जाओ इसको, मैं इसे तलाक दे देता हूं।'
पत्नी के मायके वाले, ससुराल वाले और गांव के बुजुर्ग भी थाने पहुंच गए थे। घंटों चले हंगामे और समझाने-बुझाने के बाद भी महिला नहीं मानी। आखिरकार पति ने सबके सामने पत्नी को प्रेमी के साथ जाने की इजाजत दे दी। दोनों को पुलिस की मौजूदगी में हाथ पकड़कर थाने से निकल गए।
सरूरपुर थाना प्रभारी ने बताया, 'यह पूरी तरह आपसी सहमति का मामला है। महिला बड़ा होश में थी और स्वेच्छा से प्रेमी के साथ जाना चाहती थी। पति ने भी कोई शिकायत नहीं की। इसलिए कोई केस दर्ज नहीं हुआ।'
पति मजदूरी करता है और अक्सर बाहर रहता था। इसी दौरान पत्नी का पड़ोसी युवक से अवैध संबंध हो गया। रात में प्रेमी को घर बुलाने की बात भी सामने आई है। सौरभ हत्याकांड का जख्म अभी ताजा है। मेरठ-मुजफ्फरनगर के इलाके में आज भी लोग नीला ड्रम सुनकर सिहर उठते हैं।
