नीले ड्रम का डर! पति ने पत्नी को प्रेमी के साथ पकड़ा फिर किया कुछ ऐसा हैरान हो गए लोग

मेरठ : सौरभ राजपूत हत्याकांड ने पूरे उत्तर भारत को हिला कर रख दिया था। पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल ने मिलकर सौरभ की हत्या कर शव के टुकड़े नीले ड्रम में सीमेंट से पैक कर दिए थे। यह मामला आज भी लोगों के जेहन में ताजा है। इसी डर ने मेरठ के एक पति को इतना डरा दिया कि उसने अपनी पत्नी को प्रेमी के साथ रंगे हाथों पकड़ने के बावजूद उसे आजाद कर दिया।