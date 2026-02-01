मेरठ गैंगरेप केस: पीड़िता के बहन बोली- ब्लीडिंग बहुत हो रही थी डॉक्टर ने खुद कहा… यह एक का काम नहीं, पुलिस ने शिकायत में करवाई फेरबदल

30 जनवरी की शाम इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। परिजनों का आरोप है कि घटना के अगले दिन थाने में शिकायत देने के बावजूद प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई। बाद में जब मामला दर्ज हुआ तो शिकायत में दर्ज कई नाम हटा दिए गए। परिवार का कहना है कि जबकि उन्होंने कई लोगों के नाम दिए थे। पुलिस ने केवल एक युवक को मुख्य आरोपी बनाया। मौत के बाद गांव में तनाव फैल गया। पुलिस ने पूरे गांव में भारी सुरक्षा व्यवस्था कर दी। प्रवेश मार्गों पर बैरिकेडिंग की गई और बाहरी लोगों की आवाजाही रोकी गई। परिजनों का यह भी आरोप है कि उनसे किसी से बात नहीं करने दी गई और मोबाइल फोन की जांच की जाती रही।