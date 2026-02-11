घर में सन्नाटा और पंखे से झूलती लाशें: रिटायर्ड दरोगा और पत्नी ने दुनिया को कहा अलविदा, इलाके में हड़कंप!

सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे घर को सील कर जांच शुरू कर दी। फॉरेंसिक टीम ने कमरे की बारीकी से जांच की, फोटोग्राफी कराई और संभावित सबूत इकट्ठा किए। दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। प्रारंभिक जांच में किसी तरह का सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों की पुष्टि हो सकेगी। फिलहाल हर एंगल से मामले की छानबीन की जा रही है।