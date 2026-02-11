11 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026 Live

UP Budget 2026 Live

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मेरठ

घर में सन्नाटा और पंखे से झूलती लाशें: रिटायर्ड दरोगा और पत्नी ने दुनिया को कहा अलविदा, इलाके में हड़कंप!

Meerut News: मेरठ के रक्षापुरम में रिटायर्ड दरोगा और उनकी पत्नी के शव घर के अंदर एक ही पंखे से अलग-अलग फंदों पर लटके मिले।

2 min read
Google source verification

मेरठ

image

Mohd Danish

Feb 11, 2026

meerut retired daroga couple found hanging

रिटायर्ड दरोगा और पत्नी ने दुनिया को कहा अलविदा..

Retired daroga couple found hanging in Meerut: मेरठ के गंगानगर से सटे रक्षापुरम इलाके में बुधवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक घर के अंदर रिटायर्ड दरोगा और उनकी पत्नी के शव पंखे से लटके मिले। सुबह करीब साढ़े 9 बजे घर पर काम करने वाली मेड रोज की तरह पहुंची थी। दरवाजा अंदर से बंद होने और काफी देर तक आवाज देने पर कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर उसे शक हुआ।

किसी तरह अंदर झांकने पर जो दृश्य सामने आया, उसने सभी को सन्न कर दिया। एक ही कमरे में छत के पंखे से दो अलग-अलग फंदों में पति-पत्नी के शव लटके हुए थे। मेड ने तुरंत आसपास के लोगों को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस को बुलाया गया।

फॉरेंसिक टीम ने जुटाए साक्ष्य

सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे घर को सील कर जांच शुरू कर दी। फॉरेंसिक टीम ने कमरे की बारीकी से जांच की, फोटोग्राफी कराई और संभावित सबूत इकट्ठा किए। दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। प्रारंभिक जांच में किसी तरह का सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों की पुष्टि हो सकेगी। फिलहाल हर एंगल से मामले की छानबीन की जा रही है।

2020 में दरोगा पद से हुए थे रिटायर

मृतक की पहचान चौधरी लल्लू सिंह के रूप में हुई है, जो वर्ष 2020 में मुजफ्फरनगर से दरोगा पद से सेवानिवृत्त हुए थे। रिटायरमेंट के बाद वह अपनी पत्नी संतोष के साथ रक्षापुरम सेक्टर-4 स्थित मकान में रह रहे थे। पुलिस सेवा से मुक्त होने के बाद उनका जीवन अपेक्षाकृत शांत था। आसपास के लोगों के अनुसार, वह सामान्य जीवन जी रहे थे, लेकिन सार्वजनिक मेलजोल कम ही रखते थे।

बेटा एक साल से अलग रह रहा था

दंपती का बेटा संदीप, जो एयरफोर्स से रिटायर है, पिछले एक साल से अपनी पत्नी के साथ गंगाधाम कॉलोनी में अलग रह रहा था। घटना की सूचना मिलने पर वह तुरंत मौके पर पहुंचा। पुलिस ने उससे पूछताछ भी की है। बेटी की शादी पंजाब में हुई है और वह वहीं रहती है। बताया जा रहा है कि माता-पिता अकेले ही इस मकान में रहते थे। पारिवारिक दूरी और अलगाव की स्थिति को भी जांच का हिस्सा बनाया गया है।

पड़ोसियों का बयान: सीमित संपर्क, शांत स्वभाव

स्थानीय निवासियों के अनुसार, पति-पत्नी का व्यवहार शांत था और वे अधिक सामाजिक नहीं थे। कभी-कभार आते-जाते पड़ोसियों से सामान्य बातचीत कर लेते थे, लेकिन ज्यादातर समय घर के भीतर ही रहते थे। किसी प्रकार के झगड़े या विवाद की जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है। पड़ोसियों को इस घटना से गहरा झटका लगा है, क्योंकि उन्हें अंदेशा भी नहीं था कि घर के भीतर ऐसी त्रासदी घट सकती है।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार

आईपीएस (अंडर ट्रेनी) बजरंग प्रसाद ने बताया कि दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट रूप से कुछ कहा जा सकेगा। मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। पुलिस हर पहलू की गहन जांच कर रही है, जिसमें पारिवारिक परिस्थितियां, मानसिक स्थिति और अन्य संभावित कारण शामिल हैं।

अकेलेपन की आशंका: क्या यही बना कारण?

प्रारंभिक जांच में अकेलेपन को एक संभावित कारण के रूप में देखा जा रहा है। रिटायरमेंट के बाद सामाजिक दायरा सिमटना और परिवार का अलग रहना कई बार मानसिक दबाव की स्थिति पैदा कर देता है। हालांकि, पुलिस अभी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है। पूरे मामले की सच्चाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

11 Feb 2026 02:22 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Meerut / घर में सन्नाटा और पंखे से झूलती लाशें: रिटायर्ड दरोगा और पत्नी ने दुनिया को कहा अलविदा, इलाके में हड़कंप!

पत्रिका लाइव अपडेट

Rajasthan Budget 2026 Live Updates: अन्य राज्यों से गाड़ी लाना हुआ सस्ता, रजिस्ट्रेशन टैक्स में अब 50% की भारी छूट

Rajasthan budget 2026 Live Updates
जयपुर

बड़ी खबरें

View All

मेरठ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

शादी के दिन हिस्ट्रीशीटर के साथ भागी महिला सिपाही की लव स्टोरी आई सामने… बोली दुल्हन तो उसी की बनूंगी!

सांकेतिक तस्वीर फोटो जेनरेट AI
मेरठ

गेम की लत ने ली जान, फोन चलाते-चलाते युवक का सिर फटा, परिवार में छाया मातम

ऑनलाइन गेम खेलते समय 22 साल के युवक की मौत
मेरठ

असलम की मौत पर ‘योगी भाई जिंदाबाद’ के लगे नारे, CO के आश्वासन पर पिता ने दफनाया बेटे की लाश

मेरठ में स्क्रैप कारोबारी असलम की हत्या
मेरठ

प्रेमिका के साथ पार्टी में शामिल हुआ सिपाही… तभी आ गई पत्नी की वीडियो कॉल, नाराज प्रेमिका ने खुद को मारी गोली

सांकेतिक तस्वीर फोटो जेनरेट AI
मेरठ

10 रुपये वाला बिस्कुट फेम शादाब जकाती ने कहा- काट लूंगा गर्दन..’, महिला ने लगाए हैं गंभीर आरोप

10 rupay ka biscuit kitne ka hai ji fame shadab jakati accused of exploitation assault threats meerut
मेरठ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.