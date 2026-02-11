घर में सन्नाटा और पंखे से झूलती लाशें: रिटायर्ड दरोगा और पत्नी ने दुनिया को कहा अलविदा, इलाके में हड़कंप!

रिटायर्ड दरोगा और पत्नी ने दुनिया को कहा अलविदा..
Retired daroga couple found hanging in Meerut: मेरठ के गंगानगर से सटे रक्षापुरम इलाके में बुधवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक घर के अंदर रिटायर्ड दरोगा और उनकी पत्नी के शव पंखे से लटके मिले। सुबह करीब साढ़े 9 बजे घर पर काम करने वाली मेड रोज की तरह पहुंची थी। दरवाजा अंदर से बंद होने और काफी देर तक आवाज देने पर कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर उसे शक हुआ।
किसी तरह अंदर झांकने पर जो दृश्य सामने आया, उसने सभी को सन्न कर दिया। एक ही कमरे में छत के पंखे से दो अलग-अलग फंदों में पति-पत्नी के शव लटके हुए थे। मेड ने तुरंत आसपास के लोगों को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस को बुलाया गया।
सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे घर को सील कर जांच शुरू कर दी। फॉरेंसिक टीम ने कमरे की बारीकी से जांच की, फोटोग्राफी कराई और संभावित सबूत इकट्ठा किए। दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। प्रारंभिक जांच में किसी तरह का सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों की पुष्टि हो सकेगी। फिलहाल हर एंगल से मामले की छानबीन की जा रही है।
मृतक की पहचान चौधरी लल्लू सिंह के रूप में हुई है, जो वर्ष 2020 में मुजफ्फरनगर से दरोगा पद से सेवानिवृत्त हुए थे। रिटायरमेंट के बाद वह अपनी पत्नी संतोष के साथ रक्षापुरम सेक्टर-4 स्थित मकान में रह रहे थे। पुलिस सेवा से मुक्त होने के बाद उनका जीवन अपेक्षाकृत शांत था। आसपास के लोगों के अनुसार, वह सामान्य जीवन जी रहे थे, लेकिन सार्वजनिक मेलजोल कम ही रखते थे।
दंपती का बेटा संदीप, जो एयरफोर्स से रिटायर है, पिछले एक साल से अपनी पत्नी के साथ गंगाधाम कॉलोनी में अलग रह रहा था। घटना की सूचना मिलने पर वह तुरंत मौके पर पहुंचा। पुलिस ने उससे पूछताछ भी की है। बेटी की शादी पंजाब में हुई है और वह वहीं रहती है। बताया जा रहा है कि माता-पिता अकेले ही इस मकान में रहते थे। पारिवारिक दूरी और अलगाव की स्थिति को भी जांच का हिस्सा बनाया गया है।
स्थानीय निवासियों के अनुसार, पति-पत्नी का व्यवहार शांत था और वे अधिक सामाजिक नहीं थे। कभी-कभार आते-जाते पड़ोसियों से सामान्य बातचीत कर लेते थे, लेकिन ज्यादातर समय घर के भीतर ही रहते थे। किसी प्रकार के झगड़े या विवाद की जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है। पड़ोसियों को इस घटना से गहरा झटका लगा है, क्योंकि उन्हें अंदेशा भी नहीं था कि घर के भीतर ऐसी त्रासदी घट सकती है।
आईपीएस (अंडर ट्रेनी) बजरंग प्रसाद ने बताया कि दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट रूप से कुछ कहा जा सकेगा। मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। पुलिस हर पहलू की गहन जांच कर रही है, जिसमें पारिवारिक परिस्थितियां, मानसिक स्थिति और अन्य संभावित कारण शामिल हैं।
प्रारंभिक जांच में अकेलेपन को एक संभावित कारण के रूप में देखा जा रहा है। रिटायरमेंट के बाद सामाजिक दायरा सिमटना और परिवार का अलग रहना कई बार मानसिक दबाव की स्थिति पैदा कर देता है। हालांकि, पुलिस अभी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है। पूरे मामले की सच्चाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगी।
