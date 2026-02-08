असलम की मौत पर ‘योगी भाई जिंदाबाद’ के लगे नारे, CO के आश्वासन पर पिता ने दफनाया बेटे की लाश

जैसे ही असलम का शव घर पहुंचा, बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। पूरी गली में भीड़ छा गई। दफनाने से पहले हर तरफ अफसोस और गम का माहौल था। मृतक के छोटे बच्चे और परिवार वाले रो-रोकर बुरा हाल हो गए थे। सभी लोग असलम की मौत पर बहुत दुखी दिख रहे थे। पूरे इलाके में तनाव को देखते हुए पुलिस ने भारी संख्या में जवान तैनात कर दिए। किसी भी तरह की अफरा-तफरी या और हिंसा को रोकने के लिए सतर्कता बरती जा रही है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच तेजी से की जा रही है और जल्द ही आरोपियों को पकड़ा जाएगा।