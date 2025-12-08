8 दिसंबर 2025,

सोमवार

इटावा

साले की शादी में रंगदार बना फौजी जीजा, पत्नी संग की हर्ष फायरिंग, अब पुलिस…

Etawah Viral News : इटावा से एक हर्ष फायरिंग का मामला सामने आया है। यहां पति-पत्नी ने रिवाल्वर से शादी में हर्ष फायरिंग की। बताया जा रहा है युवक फौज में तैनात है।

2 min read
Google source verification

इटावा

image

Avaneesh Kumar Mishra

Dec 08, 2025

साले की शादी में फौजी जीजा ने रिवाल्वर से की फायरिंग, PC- Video Grab

इटावा : शादी-ब्याह में हर्ष फायरिंग का खतरनाक चलन थमने का नाम नहीं ले रहा। तमाम चेतावनियों और सख्ती के बावजूद लोग जान जोखिम में डालकर बंदूक तान लेते हैं। ऐसा ही एक सनसनीखेज मामला इटावा जिले के किरतपुर गांव से सामने आया है, जहां 23 नवंबर को एक शादी समारोह में भारतीय सेना में तैनात जवान और उनकी पत्नी ने भीड़ के बीच खुलेआम हर्ष फायरिंग कर दी।

सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे वीडियो में साफ दिख रहा है कि लाल जोड़े में सजी महिला और उनके फौजी पति लाइसेंसी पिस्टल निकालकर एक के बाद एक हवा में गोलियां दाग रहे हैं। आसपास नाच-गाने में मस्त लोग एक पल को सहम गए, लेकिन इसके बाद भी कई युवक तालियां बजाकर हौसला अफजाई करने लगे। कुछ लोग मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने में जुट गए, तो कुछ डर के मारे पीछे हटते नजर आए।

वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई। जांच में पता चला कि फायरिंग करने वाला शख्स अहेरीपुर निवासी 'विशेष बाबू', जो भारतीय सेना में तैनात हैं, अपनी पत्नी 'आकांक्षा' के साथ साले की शादी में शामिल होने आए थे। दोनों ने मिलकर लाइसेंसी पिस्टल से कई राउंड फायरिंग की।

थाना प्रभारी विक्रम सिंह चौहान ने बताया, 'प्रथम दृष्टया हथियार के दुरुपयोग की पुष्टि हुई है। विशेष बाबू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। लाइसेंस होने का मतलब यह नहीं कि हवा में गोली चलाई जाए। यह गंभीर अपराध है और हादसे को न्योता देना है। कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अब हथियार का लाइसेंस जब्त करने और आगे की कानूनी कार्रवाई की तैयारी कर रही है।

हर्ष फायरिंग के कारण हर साल देश में दर्जनों लोग अपनी या अपनों की जान गंवाते हैं। प्रशासन बार-बार अपील करता है, सख्ती बरतता है, लेकिन शादी-ब्याह में शान दिखाने के चक्कर में लोग कानून को ठेंगा दिखाते रहते हैं।

Published on:

08 Dec 2025 09:25 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Etawah / साले की शादी में रंगदार बना फौजी जीजा, पत्नी संग की हर्ष फायरिंग, अब पुलिस…

