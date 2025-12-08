साले की शादी में रंगदार बना फौजी जीजा, पत्नी संग की हर्ष फायरिंग, अब पुलिस…

सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे वीडियो में साफ दिख रहा है कि लाल जोड़े में सजी महिला और उनके फौजी पति लाइसेंसी पिस्टल निकालकर एक के बाद एक हवा में गोलियां दाग रहे हैं। आसपास नाच-गाने में मस्त लोग एक पल को सहम गए, लेकिन इसके बाद भी कई युवक तालियां बजाकर हौसला अफजाई करने लगे। कुछ लोग मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने में जुट गए, तो कुछ डर के मारे पीछे हटते नजर आए।