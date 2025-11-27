उत्तर प्रदेश में कानपुर मंडल का जिला इटावा सबसे ठंडा जिला, जबकि बहराइच का तापमान सबसे अधिक

Uttar Pradesh coldest district Etawah मौसम विभाग के अनुसार कानपुर मंडल का जिला इटावा पिछले 24 घंटे में सबसे ठंडा जिला रहा है। यहां का न्यूनतम तापमान सामान्य से 3.6 डिग्री कम रिकॉर्ड किया गया। जबकि बहराइच का तापमान पिछले 24 घंटे में सबसे अधिक दर्ज किया गया। सबसे अधिक तापमान वाले शहरों में बनारस, आजमगढ़, गोरखपुर और बनारस शामिल हैं। मौसम विभाग के अनुसार पहाड़ी क्षेत्र से आने वाली हवाओं का असर मौसम पर दिखाई पड़ेगा। धूप में तेजी नहीं रहेगी। कानपुर मंडल के जिले इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, औरैया, कानपुर नगर, कानपुर देहात व आसपास के जिलों का तापमान अब में अब गिरावट दर्ज की जाएगी। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार सुबह और शाम को धुंध का असर दिखाई पड़ेगा। प्रदूषण के कारण भी जनजीवन प्रभावित होगा।