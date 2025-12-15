सिंचाई विभाग के मुख्य कार्यालय में भीषण आग, 50 वर्षों का रिकॉर्ड जलकर राख, हड़कंप मचा, ये वजह आई सामने

एक दमकल कर्मी बताया कि सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंची और लगातार पानी डालकर आग पर नियंत्रण किया गया। प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है, लेकिन जिस तरह से आग फैली, उसने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। हैरानी की बात यह रही कि इतनी बड़ी घटना के बावजूद सिंचाई विभाग का कोई वरिष्ठ अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। इसे लेकर विभागीय लापरवाही और आग के वास्तविक कारणों को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। प्रशासनिक स्तर पर अब नुकसान का आकलन और जांच की प्रक्रिया शुरू होने की बात कही जा रही है।