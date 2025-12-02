लखनऊ-कानपुर-दिल्ली गोमती एक्सप्रेस के कोच में तकनीकी खराबी, दो स्टेशन पर हुई तकनीकी जांच

Gomti Express coach लखनऊ से दिल्ली जा रही गोमती एक्सप्रेस में अचानक तकनीकी खराबी आ गई। ब्रेक बाइंडिंग के कारण डिब्बे में खराबी आ गई थी। इसकी जानकारी मिलते ही गाड़ी को भरथना रेलवे स्टेशन पर रोका गया और करीब 15 मिनट तक निरीक्षण किया गया। कोच की तकनीकी जांच की गई। इसके बाद गाड़ी को आगे ले जाने दिया गया। इटावा में गाड़ी को दूसरी बार रोका गया और एक बार फिर तकनीकी परीक्षण किया गया। लेकिन कोई विशेष खराबी नहीं मिली। इस दौरान करीब 30 मिनट से ज्यादा गाड़ी खड़ी रही। तकनीकी स्टाफ से अनुमति मिलने के बाद गाड़ी आगे बढ़ी। इस संबंध में रेलवे स्टाफ की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई। ‌