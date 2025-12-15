इटावा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़, दो तस्कर गिरफ्तार

इटावा में पुलिस का बड़ा खुलासा
इटावा। उत्तर प्रदेश के इटावा में अवैध हथियारों का सबसे बड़ा भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस द्वारा आधी रात के समय अवैध असलहा फैक्ट्री चलाने वाले दो कुख्यात तस्करों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया। पुलिस द्वारा पकड़े गए आरोपियों के पास से भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद हुए हैं। जिनमें पिस्टल और रिवाल्वर शामिल हैं।
दरअसल, पुलिस को अवैध हथियारों की तस्करी के तस्करी की सूचना मिली, जिसके बाद बकेवर पुलिस और एसओजी ने रात को दाबिश देकर दो तस्करों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। दाबिश के दौरान पुलिस को पिस्टल और रिवाल्वर भी मिले। जानकारी के मुताबिक, दोनों आरोपियों के खिलाफ, इसे पहले भी कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिसा सूत्रों के मुताबिक, बकेवर पुलिस और एसओजी/सर्विलांस टीम को इस मामले की सूचना मिली थी। जैसे ही पुलिस द्वारा जंगल में दाबिश दी गई, तो आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन जवाबी कार्रवाई में दोनों आरोपियों सज्जन सिंह (46), निवासी सराय चोरी,को बाएं पैर में और अभिषेक (21), निवासी निवाड़ीकला दाएं पैर में गोली लगी।
मुठभेड़ के दौराना वहां मौजूद एक और आरोपी मौके का फायदा उठाकर वहां से फरार हो गया। फरार आरोपी की पहचान मुकेश कुमार, निवासी नगला मोढादेव के रूप में हुई, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। वहीं घटनास्थल से पुलिस को भारी मात्रा में अवैध हथियार, कारतूस, एक चोरी की बाइक और मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। पुलिसा सूत्रों के मुताबिक, आरोपी पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां कर रहे थे, जिसे चुनाव के दौरान सप्लाई कर सकें। पुलिस हथियारों के साथ कई सारी चीजों को जब्त कर लिया है। पुलिस इस वक्त आरोपियों से पुछताछ कर रही है, जिसमें कई सारे खुलासे हो सकते हैं और अपराध रोकने में पुलिस को मदद मिल सकती है।
