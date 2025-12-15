15 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

इटावा

इटावा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़, दो तस्कर गिरफ्तार

Itawa Crime News: इटावा में पुलिस ने आधी रात को अवैध हथियारों की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। तस्करों ने पंचायत चुनाव में इन हथियारों की आपूर्ति करने की योजना बनाई थी।

less than 1 minute read
Google source verification

इटावा

image

Aman Pandey

image

Anuj Singh

Dec 15, 2025

इटावा में पुलिस का बड़ा खुलासा

इटावा में पुलिस का बड़ा खुलासा

इटावा। उत्तर प्रदेश के इटावा में अवैध हथियारों का सबसे बड़ा भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस द्वारा आधी रात के समय अवैध असलहा फैक्ट्री चलाने वाले दो कुख्यात तस्करों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया। पुलिस द्वारा पकड़े गए आरोपियों के पास से भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद हुए हैं। जिनमें पिस्टल और रिवाल्वर शामिल हैं।

कई आपराधिक मुकदमे दर्ज

दरअसल, पुलिस को अवैध हथियारों की तस्करी के तस्करी की सूचना मिली, जिसके बाद बकेवर पुलिस और एसओजी ने रात को दाबिश देकर दो तस्करों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। दाबिश के दौरान पुलिस को पिस्टल और रिवाल्वर भी मिले। जानकारी के मुताबिक, दोनों आरोपियों के खिलाफ, इसे पहले भी कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिसा सूत्रों के मुताबिक, बकेवर पुलिस और एसओजी/सर्विलांस टीम को इस मामले की सूचना मिली थी। जैसे ही पुलिस द्वारा जंगल में दाबिश दी गई, तो आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन जवाबी कार्रवाई में दोनों आरोपियों सज्जन सिंह (46), निवासी सराय चोरी,को बाएं पैर में और अभिषेक (21), निवासी निवाड़ीकला दाएं पैर में गोली लगी।

पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां

मुठभेड़ के दौराना वहां मौजूद एक और आरोपी मौके का फायदा उठाकर वहां से फरार हो गया। फरार आरोपी की पहचान मुकेश कुमार, निवासी नगला मोढादेव के रूप में हुई, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। वहीं घटनास्थल से पुलिस को भारी मात्रा में अवैध हथियार, कारतूस, एक चोरी की बाइक और मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। पुलिसा सूत्रों के मुताबिक, आरोपी पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां कर रहे थे, जिसे चुनाव के दौरान सप्लाई कर सकें। पुलिस हथियारों के साथ कई सारी चीजों को जब्त कर लिया है। पुलिस इस वक्त आरोपियों से पुछताछ कर रही है, जिसमें कई सारे खुलासे हो सकते हैं और अपराध रोकने में पुलिस को मदद मिल सकती है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

15 Dec 2025 08:49 am

Published on:

15 Dec 2025 08:48 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Etawah / इटावा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़, दो तस्कर गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

इटावा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

प्रदेश में इटावा सबसे ठंडा जिला, मौसम विभाग का अलर्ट, रात में तापमान और गिरेगा, बढ़ेगी ठंड 

सुबह के समय कोहरे का असर (फोटो सोर्स- पत्रिका)
इटावा

.

इटावा

साले की शादी में रंगदार बना फौजी जीजा, पत्नी संग की हर्ष फायरिंग, अब पुलिस…

इटावा

लखनऊ-कानपुर-दिल्ली गोमती एक्सप्रेस के कोच में तकनीकी खराबी, दो स्टेशन पर हुई तकनीकी जांच

गोमती एक्सप्रेस के डिब्बे में खराबी फोटो सोर्स- पत्रिका
इटावा

हर्ष फायरिंग: गोली युवक के पेट में लगी, मचा कोहराम, बीएसएफ का जवान जम्मू कश्मीर में बने लाइसेंस सहित गिरफ्तार

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी बीएसएफ जवान (फोटो सोर्स- इटावा पुलिस)
इटावा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.