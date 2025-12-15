इटावा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़, दो तस्कर गिरफ्तार

दरअसल, पुलिस को अवैध हथियारों की तस्करी के तस्करी की सूचना मिली, जिसके बाद बकेवर पुलिस और एसओजी ने रात को दाबिश देकर दो तस्करों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। दाबिश के दौरान पुलिस को पिस्टल और रिवाल्वर भी मिले। जानकारी के मुताबिक, दोनों आरोपियों के खिलाफ, इसे पहले भी कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिसा सूत्रों के मुताबिक, बकेवर पुलिस और एसओजी/सर्विलांस टीम को इस मामले की सूचना मिली थी। जैसे ही पुलिस द्वारा जंगल में दाबिश दी गई, तो आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन जवाबी कार्रवाई में दोनों आरोपियों सज्जन सिंह (46), निवासी सराय चोरी,को बाएं पैर में और अभिषेक (21), निवासी निवाड़ीकला दाएं पैर में गोली लगी।