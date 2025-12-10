प्रदेश में इटावा सबसे ठंडा जिला, मौसम विभाग का अलर्ट, रात में तापमान और गिरेगा, बढ़ेगी ठंड 

UP weather forecast मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक हवा में नमी रहेगी। धुंध का असर भी दिखाई पड़ेगा। ऊंचे आसमान पर बादल छाए रह सकते हैं। दिन में समय बढ़ाने के साथ ठंड से राहत मिलेगी। सीएसए कानपुर के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एसएन सुनील पांडे ने बताया कि कानपुर मंडल सहित उत्तर प्रदेश में रात और दिन के तापमान में उतार-चढ़ाव बना रहेगा। सुबह और शाम को ठंड का असर दिखाई पड़ेगा। गंगा के मैदानी भागों में कोहरा छाए रहने की भी संभावना है। बारिश नहीं होगी। ‌मौसम केंद्र लखनऊ के अनुसार उत्तर प्रदेश में इटावा सबसे ठंडा जिला घोषित किया गया। इसके बाद बरेली, शाहजहांपुर, अयोध्या और बाराबंकी का तापमान 8 डिग्री या इससे कम दर्ज किया गया।