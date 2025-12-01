हर्ष फायरिंग: गोली युवक के पेट में लगी, मचा कोहराम, बीएसएफ का जवान जम्मू कश्मीर में बने लाइसेंस सहित गिरफ्तार

Etawah Harsh Firing: इटावा में मांगलिक कार्यक्रम के दौरान हर्ष फायरिंग करने का मामला सामने आया है। जिसमें 27 वर्षीय युवक के पेट में गोली लग गई। वह गंभीर रूप से घायल हो गया। गोली लगते ही मांगलिक कार्यक्रम में अफरातफरी मच गई। परिजन तत्काल स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। जहां से उसे हायर सेंटर ले गए। स्थानीय थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को लाइसेंसी पिस्तौल सहित गिरफ्तार कर लिया है। इटावा पुलिस ने बताया कि पकड़े गए आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। मामला उसराहार थाना क्षेत्र का है।