कानपुर-उन्नाव-लखनऊ मार्ग पर कोहरे की चादर रात में विजिबिलिटी शून्य, इटावा कोल्ड डे

UP weather update कानपुर-उन्नाव-लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात पूरी तरह प्रभावित है। पूरे मार्ग पर कोहरे की चादर बिछी है। विजिबिलिटी शून्य के आसपास है। तापमान 10 डिग्री के आसपास बना हुआ है, लेकिन लोगों को 5-6 डिग्री का एहसास हो रहा है। कोहरे के कारण नमी बनी है। बिना बारिश के कोहरा लोगों को भिगा रहा है। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एस एन सुनील पांडे ने बताया कि रात बीती रात से कोहरा गिर रहा है। कानपुर मेडिकल कॉलेज के आसपास विजिबिलिटी 70 मीटर के आसपास रिकॉर्ड की गई है। इटावा में आज शीत दिवस रहा। दिन भर ठंडी हवाएं चलती रही। आज सुबह लखनऊ-कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर विजिबिलिटी जीरो हो गई थी। कोहरे का झोंका वाहन चालकों को अंधा बना दे रहा है। मौसम विभाग के अनुसार गलन बनी रहेगी।