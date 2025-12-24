UP Mausam forecast पिछले 24 घंटे में इटावा सबसे ठंडा जिला, 2 महीने से बारिश नहीं, बोले मौसम वैज्ञानिक

Etawah coldest district last 24 hours मौसम विभाग ने पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में इटावा को सबसे ठंडा जिला घोषित किया है। जिसके बाद कानपुर नगर, सुल्तानपुर और अयोध्या का नंबर आया है। जबकि अधिकतम तापमान में झांसी सबसे अधिक रहा, दूसरे नंबर पर आगरा है, फिर अलीगढ़, मेरठ और मुजफ्फरनगर का नंबर है। मुजफ्फरनगर, मेरठ, अलीगढ़, आगरा और झांसी को छोड़कर प्रदेश के अन्य जिलों में तापमान 20 डिग्री या इससे कम दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटों में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आने वाला है। घना कोहरा, धुंध और कड़ाके की ठंड पड़ेगी। रात, सुबह और शाम को गलन बनी रहेगी। ऊंचे आसमान के बादल सूर्य की किरणों को नीचे आने से रोकेंगे।