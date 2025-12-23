सरकारी अधिकारियों के सामने दलित ने खुद पर छिड़का पेट्रोल; आग लगाई तड़पता हुआ चिल्लाया और…

दरअसल, इटावा सदर कोतवाली क्षेत्र के पक्का तालाब चौराहा इलाके में रहने वाले 22 साल के शिवम वाल्मीकि अपने परिवार के साथ एक पुश्तैनी मकान में रह रहे थे। इस मकान को लेकर सिविल जज जूनियर डिवीजन की अदालत में लंबे समय से विवाद चल रहा था, जिसमें कोर्ट का फैसला शिवम के खिलाफ आया। कोर्ट के आदेश के बाद मकान खाली कराने के लिए राजस्व विभाग की टीम, नायब तहसीलदार समेत अन्य अधिकारियों और पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची। जैसे ही राजस्व टीम की मौजूदगी में शिवम का घरेलू सामान बाहर निकाला जाने लगा, वहां तनाव की स्थिति बन गई और देखते ही देखते माहौल हंगामे में बदल गया।