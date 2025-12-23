सरकारी अधिकारियों के सामने दलित ने खुद पर छिड़का पेट्रोल; आग लगाई तड़पता हुआ चिल्लाया और…

दलित ने खुद पर पेट्रोल छिड़क कर लगाई आग।फोटो सोर्स-AI
Crime News: उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में कोर्ट के आदेश के तहत मकान खाली कराने पहुंची प्रशासनिक टीम के सामने उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब एक दलित युवक ने आत्मदाह की कोशिश की। घर का सामान बाहर निकाले जाने से आहत युवक ने पेट्रोल डालकर खुद को आग लगा ली। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों और स्थानीय लोगों ने तुरंत आग बुझाई और गंभीर रूप से झुलसे युवक को जिला अस्पताल पहुंचाया। हालत गंभीर होने पर डॉक्टर्स ने उसे सैफई मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है।
दरअसल, इटावा सदर कोतवाली क्षेत्र के पक्का तालाब चौराहा इलाके में रहने वाले 22 साल के शिवम वाल्मीकि अपने परिवार के साथ एक पुश्तैनी मकान में रह रहे थे। इस मकान को लेकर सिविल जज जूनियर डिवीजन की अदालत में लंबे समय से विवाद चल रहा था, जिसमें कोर्ट का फैसला शिवम के खिलाफ आया। कोर्ट के आदेश के बाद मकान खाली कराने के लिए राजस्व विभाग की टीम, नायब तहसीलदार समेत अन्य अधिकारियों और पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची। जैसे ही राजस्व टीम की मौजूदगी में शिवम का घरेलू सामान बाहर निकाला जाने लगा, वहां तनाव की स्थिति बन गई और देखते ही देखते माहौल हंगामे में बदल गया।
घर से कब्जा हटवाने की कार्रवाई के दौरान दूसरे पक्ष से देवीप्रसाद पटेल मौके पर मौजूद थे। इसी दौरान शिवम ने घर के अंदर पेट्रोल डालकर खुद को आग लगा ली। आग की लपटों में दलित को जलता देख मौके पर हड़कंप मच गया। जैसे-तैसे आग बुझाकर गंभीर हालत में शिवम को जिला अस्पताल ले जाया गया। जहां उसकी हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने सैफई मेडिकल कालेज के लिए रेफर कर दिया।
मामले को लेकर CO इटावा अभय नारायण सिंह का कहना है कि सिविल जज जूनियर डिवीजन द्वारा विवाद की सुनवाई के बाद मकान खाली कराने का आदेश जारी किया गया था। इसी आदेश के अनुपालन में राजस्व विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची थी। कार्रवाई के दौरान ही शिवम ने अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा ली। फिलहाल शिवम का सैफई मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है।
बड़ी खबरेंView All
इटावा
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग