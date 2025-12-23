बहन की शादी में भाई ने चौंकाया; शादी में बुलाए ‘अनोखे’ मेहमान! गांव भी रह गया दंग

बहन की शादी में भाई ने बुलाए अनोखे मेहमान। फोटो सोर्स- X (@SachinGuptaUP)
Man Invites Beggars In Wedding: भारतीय शादियों को आमतौर पर दिखावे, बड़े खर्च और भव्य आयोजनों से जोड़कर देखा जाता है। लोग अपनी शादी को खास बनाने के लिए सालों तक पैसे जमा करते हैं। लाखों रुपये खर्च करना, नामी-गिरामी मेहमानों को बुलाना और भव्य सजावट करना आजकल आम चलन बन चुका है, लेकिन इस चमक-दमक में कई बार इंसानियत और सामाजिक संवेदनाएं पीछे छूट जाती हैं। ऐसे माहौल में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में हुए एक शादी अपनी सादगी और मानवीय सोच के कारण एक अलग ही मिसाल पेश करती है।
गाजीपुर निवासी सिद्धार्थ राय ने अपनी बहन की शादी को केवल रस्मों और रिश्तेदारों तक सीमित नहीं रहने दिया। उन्होंने इस आयोजन को समाज के लिए एक सकारात्मक संदेश देने का माध्यम बनाया। जिले के भिखारियों और बेघर लोगों को उन्होंने इस विवाह समारोह में विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। परिवारजनों और मित्रों के साथ इन लोगों का भी पूरे सम्मान और अपनापन के साथ स्वागत किया गया। सिद्धार्थ का कहना था कि जिनके पास कोई सहारा नहीं होता, उन्हें सम्मान और अपनापन देना ही सबसे बड़ा आशीर्वाद है।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ दिखाई देता है कि आमंत्रित अतिथियों को वाहनों के जरिए विवाह स्थल तक लाया गया। वहां पहुंचते ही उनका स्वागत किया गया और परिवार के सदस्यों के साथ बैठने की व्यवस्था की गई। भोजन में किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं रखा गया। जो व्यंजन अन्य मेहमानों को परोसे गए, वही सम्मानपूर्वक उन्हें भी दिए गए। संगीत, नृत्य और शादी की खुशियों में भी उन्हें पूरी तरह शामिल किया गया, जिससे किसी को भी यह महसूस नहीं हुआ कि वे इस आयोजन से अलग या बाहरी हैं।
सिद्धार्थ ने शादी के अंत में इन विशेष मेहमानों को सम्मानपूर्वक विदा किया और रिटर्न गिफ्ट भी दिए। इससे यह स्पष्ट संदेश गया कि उन्हें केवल बुलाया नहीं गया था, बल्कि उनकी मौजूदगी वास्तव में महत्व रखती थी। इस शादी ने दिखावे की बजाय इंसानियत को प्राथमिकता दी और समाज के लिए एक प्रेरणादायक उदाहरण बन गई।
