बहन की शादी में भाई ने चौंकाया; शादी में बुलाए ‘अनोखे’ मेहमान! गांव भी रह गया दंग

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ दिखाई देता है कि आमंत्रित अतिथियों को वाहनों के जरिए विवाह स्थल तक लाया गया। वहां पहुंचते ही उनका स्वागत किया गया और परिवार के सदस्यों के साथ बैठने की व्यवस्था की गई। भोजन में किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं रखा गया। जो व्यंजन अन्य मेहमानों को परोसे गए, वही सम्मानपूर्वक उन्हें भी दिए गए। संगीत, नृत्य और शादी की खुशियों में भी उन्हें पूरी तरह शामिल किया गया, जिससे किसी को भी यह महसूस नहीं हुआ कि वे इस आयोजन से अलग या बाहरी हैं।