कहीं आपका तो नहीं बन रहा प्राइवेट वीडियो? पार्क में गर्लफ्रेंड के साथ बैठना पड़ सकता है भारी

नोएडा में प्रेमी युगलों को ब्लैकमेल करने वाला गिरोह गिरफ्तार।
Crime News:उत्तर प्रदेश में नोएडा के पार्कों और सुनसान इलाकों में लोगों को निशाना बनाकर ब्लैकमेलिंग और लूटपाट करने वाले 3 शातिर आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
नोएडा ADCP शेव्या गोयल ने बताया, ''आरोपी शहर के विभिन्न पार्कों में बैठे प्रेमी युगलों को अपना निशाना बनाते थे। पहले आरोपी चोरी-छिपे मोबाइल फोन से उनकी तस्वीरें खींचते और वीडियो बना लेते थे। इसके बाद खुद को किसी संगठन से जुड़ा हुआ या सामाजिक कार्यकर्ता बताकर कपल्स को धमकाते थे।''
ADCP शेव्या गोयल ने बताया कि आरोपी धमकी देते थे कि यदि इन्हें पैसे या मोबाइल फोन नहीं दिए तो उनकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे। बदनामी के डर से कई लोग उनकी बातें मान जाते थे और पैसे देकर वहां से चले जाते थे। आरोपी पार्कों के साथ ही देर रात या सुनसान इलाकों में अकेले घूम रहे लोगों को भी अपना शिकार बनाते थे। मौका देखकर ये लोग डराकर या धमकाकर राह चलते लोगों के मोबाइल फोन छीन लेते थे।
थाना सेक्टर-58 पुलिस को लगातार इस तरह की शिकायतें मिल रही थीं। शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने विशेष टीम का गठन किया। जिसके बाद CCTV फुटेज और मुखबिर की सूचना के आधार पर आरोपियों की पहचान करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया।
आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने कुल 12 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। जो अलग-अलग पीड़ितों से छीने या ब्लैकमेलिंग के जरिए हासिल किए गए थे। पूछताछ में आरोपियों ने जुर्म स्वीकार कर लिया है। पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि आरोपियों ने अब तक कितने लोगों को अपना शिकार बनाया? साथ ही क्या इस गिरोह में अन्य लोग भी शामिल हैं? गिरफ्तार आरोपी की पहचान रितेश कुमार, गजेंद्र सोलंकी, पवन नाम के रुप में हुई है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। साथ ही मामले की जांच जारी है।
