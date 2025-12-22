कहीं आपका तो नहीं बन रहा प्राइवेट वीडियो? पार्क में गर्लफ्रेंड के साथ बैठना पड़ सकता है भारी

आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने कुल 12 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। जो अलग-अलग पीड़ितों से छीने या ब्लैकमेलिंग के जरिए हासिल किए गए थे। पूछताछ में आरोपियों ने जुर्म स्वीकार कर लिया है। पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि आरोपियों ने अब तक कितने लोगों को अपना शिकार बनाया? साथ ही क्या इस गिरोह में अन्य लोग भी शामिल हैं? गिरफ्तार आरोपी की पहचान रितेश कुमार, गजेंद्र सोलंकी, पवन नाम के रुप में हुई है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। साथ ही मामले की जांच जारी है।