Weather alert: अगले 24 घंटे में मौसम का तांडव, अत्यधिक कोहरे का अलर्ट, गिरेगा तापमान

Extreme weather expected in next 24 hours मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे में इटावा सबसे ठंडा जिला रहा। यहां का न्यूनतम तापमान 6.5 डिग्री दर्ज किया गया। सीएसए कानपुर के मौसम वैज्ञानिक के अनुसार अगले 24 घंटे में मौसम में कोई विशेष परिवर्तन आने की संभावना नहीं है। रात और सुबह में घना कोहरा छाया रहेगा। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एसएन सुनील पांडे ने बताया कि बीती रात कानपुर और कई अन्य क्षेत्रों में विजिबिलिटी जीरो थी। अगले 24 से 48 घंटे तक कानपुर मंडल सहित उत्तर प्रदेश के अन्य हिस्सों में पहाड़ी क्षेत्र से आने वाली हवाओं का असर दिखाई पड़ेगा, जिससे तापमान के गिरने की और अधिक संभावना हो गई है। दिन में भी ठिठुरन और गलन बनी रहेगी।