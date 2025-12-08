अगले सात दिन शुष्क रहेगा मौसम, सुबह बढ़ेगा कोहरे का असर; जानें लें बारिश का अपडेट

लखनऊ(UP Weather News) : उत्तर प्रदेश में फिलहाल मौसम शुष्क बना हुआ है लेकिन सुबह के समय कोहरे का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। मौसम विभाग लखनऊ द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार, पिछले 24 घंटे में राज्य के पश्चिमी और पूर्वी दोनों हिस्सों में बारिश का कोई असर नहीं रहा। पूर्वी यूपी के कई तराई क्षेत्रों में घना कोहरा, जबकि कुछ स्थानों पर हल्का से मध्यम कोहरा दर्ज किया गया। बहराइच और कुशीनगर में न्यूनतम दृश्यता 50 मीटर रही, जिसकी वजह से वाहनों की रफ्तार काफी धीमी रहीं।