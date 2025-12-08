Police Encounter: 50 हजार का इनामी बदमाश घायल, पुलिस की गोली से खत्म हुआ खौफ का अंधेरा

UP Police Encounter: लखनऊ जिले के मोहनलालगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत कनकहा चौकी इलाके में सोमवार देर रात एक सनसनीखेज पुलिस मुठभेड़ हुई, जिसमें 50 हजार के इनामी बदमाश पंकज त्रिपाठी को पैर में गोली लगी, जबकि उसका साथी नरेंद्र त्रिपाठी भी मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। यह पूरी कार्रवाई एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की सक्रियता का नतीजा बताई जा रही है, जिसने लंबे समय से फरार चल रहे दोनों आरोपियों को दबोचने के लिए घेराबंदी की थी।

गुप्त सूचना पर हुई बड़ी कार्रवाई