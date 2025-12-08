8 दिसंबर 2025,

सोमवार

लखनऊ

Police Encounter: 50 हजार का इनामी बदमाश घायल, पुलिस की गोली से खत्म हुआ खौफ का अंधेरा

Lucknow Police Encounter: लखनऊ के मोहनलालगंज क्षेत्र में पुलिस और 50 हजार के इनामी बदमाश पंकज त्रिपाठी के बीच देर रात जबरदस्त मुठभेड़ हुई। पुलिस जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी और उसे गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि उसका साथी भी पुलिस के हत्थे चढ़ गया।

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Dec 08, 2025

मोहनलालगंज में पुलिस और 50 हजार के इनामी बदमाश के बीच मुठभेड़, पैर में गोली लगने से घायल, दो गिरफ्तार (फोटो सोर्स : Police Media Cell )

मोहनलालगंज में पुलिस और 50 हजार के इनामी बदमाश के बीच मुठभेड़, पैर में गोली लगने से घायल, दो गिरफ्तार (फोटो सोर्स : Police Media Cell )

UP Police Encounter: लखनऊ जिले के मोहनलालगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत कनकहा चौकी इलाके में सोमवार देर रात एक सनसनीखेज पुलिस मुठभेड़ हुई, जिसमें 50 हजार के इनामी बदमाश पंकज त्रिपाठी को पैर में गोली लगी, जबकि उसका साथी नरेंद्र त्रिपाठी भी मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। यह पूरी कार्रवाई एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की सक्रियता का नतीजा बताई जा रही है, जिसने लंबे समय से फरार चल रहे दोनों आरोपियों को दबोचने के लिए घेराबंदी की थी।
गुप्त सूचना पर हुई बड़ी कार्रवाई

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, मोहनलालगंज के कनकहा चौकी क्षेत्र में देर रात संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिली थी। सूचना थी कि कौशांबी जिले का रहने वाला 50 हजार रुपये का इनामी बदमाश पंकज त्रिपाठी अपने साथी नरेंद्र त्रिपाठी के साथ बाइक से क्षेत्र में किसी बड़ी आपराधिक वारदात को अंजाम देने की तैयारी में है। इस पर एंटी नारकोटिक्स फोर्स और स्थानीय पुलिस ने संयुक्त रूप से इलाके में घेराबंदी शुरू की।

पुलिस को देखते ही शुरू की फायरिंग

जब पुलिस टीम ने बाइक सवार दोनों बदमाशों को रोकने का प्रयास किया, तो उन्होंने पुलिस को देखकर भागने की कोशिश की। खुद को घिरा देख बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी अपनी पोजिशन संभालते हुए मोर्चा लिया और आत्मरक्षा में गोली चलाई। इसी दौरान एक गोली पंकज त्रिपाठी के पैर में लगी, जिससे वह मौके पर ही गिर पड़ा।

घायल बदमाश को पहुंचाया गया अस्पताल

गंभीर रूप से घायल पंकज त्रिपाठी को तत्काल सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि उसकी हालत अब खतरे से बाहर है और चिकित्सकीय देखरेख में उससे पूछताछ की जा रही है। वहीं, उसका साथी नरेंद्र त्रिपाठी को मौके से ही धर दबोचा गया।

मौके से हथियार और कारतूस बरामद

पुलिस ने मुठभेड़ के बाद घटनास्थल की घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के दौरान दोनों बदमाशों के पास से एक तमंचा, कई जिंदा कारतूस और एक बाइक बरामद की गई। पुलिस का कहना है कि ये हथियार किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए साथ लाए गए थे।

लंबे समय से पुलिस को थी तलाश

बताया जा रहा है कि पंकज त्रिपाठी कौशांबी जिले का कुख्यात अपराधी है, जिस पर हत्या, लूट और अवैध मादक पदार्थों की तस्करी समेत कई गंभीर धाराएं दर्ज हैं। उस पर 50 हजार रुपये का इनाम घोषित था और पुलिस को लंबे समय से उसकी तलाश थी। एंटी नारकोटिक्स फोर्स की टीम उसकी गतिविधियों पर लगातार नजर बनाए हुए थी।

एंटी नारकोटिक्स फोर्स की बड़ी सफलता

इस पूरी कार्रवाई को एंटी नारकोटिक्स फोर्स की बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि टीम को पहले से सूचना मिली थी कि यह गिरोह नशीले पदार्थों की तस्करी में भी शामिल है और इसकी जड़ें कई जिलों तक फैली हुई हैं। अब दोनों आरोपियों से पूछताछ कर पूरे नेटवर्क का खुलासा करने की तैयारी की जा रही है।

पुलिस अधिकारियों का बयान

मुठभेड़ के बाद वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने बताया कि पुलिस टीम अपनी ड्यूटी पर थी और बदमाशों ने पहले फायरिंग की, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। पूरे मामले की जांच की जा रही है और आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

इलाके में फैली दहशत, पुलिस ने बढ़ाई गश्त

मुठभेड़ की सूचना फैलते ही कनकहा चौकी क्षेत्र और आसपास के गांवों में दहशत का माहौल बन गया। एहतियात के तौर पर इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और रात में गश्त भी बढ़ा दी गई है, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोका जा सके।

आगे की कार्रवाई जारी

फिलहाल, घायल बदमाश पंकज त्रिपाठी का इलाज डॉक्टरों की निगरानी में चल रहा है, जबकि नरेंद्र त्रिपाठी से लगातार पूछताछ की जा रही है। पुलिस को उम्मीद है कि इन दोनों की गिरफ्तारी से कई पुराने और बड़े आपराधिक मामलों का खुलासा हो सकेगा। यह मुठभेड़ लखनऊ और कौशांबी पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता मानी जा रही है, जिससे अपराध पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी और क्षेत्र में कानून व्यवस्था को और मजबूती मिलेगी।

Published on:

08 Dec 2025 11:18 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / Police Encounter: 50 हजार का इनामी बदमाश घायल, पुलिस की गोली से खत्म हुआ खौफ का अंधेरा

