UP होम गार्ड रिक्रूटमेंट 2025: इस बार कौन नहीं कर सकता अप्लाई? 41 हजार से ज्यादा पदों पर निकली भर्ती की जानें लास्ट डेट

UP होम गार्ड रिक्रूटमेंट 2025: 41 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती। फोटो सोर्स-AI
UP Home Guard Vacancy 2025: उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड (UPPRPB) ने UP होम गार्ड रिक्रूटमेंट 2025 के लिए कैंडिडेट्स की छूटी हुई डिटेल्स के बारे में एक जरूरी अपडेट जारी किया है।
बोर्ड ने कहा कि कुछ एप्लिकेंट्स जिन्होंने 1 दिसंबर, 2025 से पहले अप्लाई किया था, वे पॉइंट 15 ("एडिशनल डिटेल्स") के सब-पॉइंट 2 और 5 को पूरा नहीं कर पाए। ये कैंडिडेट्स एप्लीकेशन प्रोसेस पूरा होने के बाद करेक्शन कर सकेंगे। UPPRPB ने कहा कि करेक्शन के लिए डिटेल्ड जानकारी जल्द ही जारी की जाएगी।
उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड ने पूरे राज्य में 41,424 होम गार्ड वैकेंसी के लिए एप्लीकेशन मंगाए हैं। एप्लीकेशन विंडो 17 दिसंबर, 2025 को बंद हो जाएगी।
किसी भी तरह की फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम या क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले कैंडिडेट्स अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं हैं। जिस इलाके से एप्लीकेशन जमा किया जा रहा है, वहां का डोमिसाइल होना जरूरी है। कैंडिडेट्स को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना जरूरी है। कम से कम उम्र 18 साल और ज्यादा से ज्यादा उम्र 30 साल है। सरकारी कोटे के हिसाब से उम्र में छूट दी जाएगी।
-जनरल, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 400 रुपये
-अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए 300 रुपये
एप्लीकेशन फॉर्म की जांच के बाद, कैंडिडेट्स को एक लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। जिसमें जनरल नॉलेज शामिल होगा। इसमें 100 मार्क्स के लिए 100 सवाल होंगे। कैंडिडेट्स को इसे पूरा करने के लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा।
-ऑफिशियल UPPRPB वेबसाइट पर जाएं
-नोटिस और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ें
-Apply Online पर क्लिक करें और फॉर्म भरें
-जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें
-ऑनलाइन मोड का इस्तेमाल करके फीस का भुगतान करें और फॉर्म डाउनलोड कर लें।
