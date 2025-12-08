UP होम गार्ड रिक्रूटमेंट 2025: इस बार कौन नहीं कर सकता अप्लाई? 41 हजार से ज्यादा पदों पर निकली भर्ती की जानें लास्ट डेट

किसी भी तरह की फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम या क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले कैंडिडेट्स अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं हैं। जिस इलाके से एप्लीकेशन जमा किया जा रहा है, वहां का डोमिसाइल होना जरूरी है। कैंडिडेट्स को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना जरूरी है। कम से कम उम्र 18 साल और ज्यादा से ज्यादा उम्र 30 साल है। सरकारी कोटे के हिसाब से उम्र में छूट दी जाएगी।