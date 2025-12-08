रोजगार महाकुंभ 2025: 20 हजार युवाओं को तुरंत मिलेगी नौकरी! SBI, PNB समेत राज्य परिवहन निगम में मौका; ऐसे करें आवेदन

Job Fair: उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 'रोजगार महाकुंभ 2025' ( Rojgar Mahakumbh 2025) का आयोजन होने जा रहा है। जिलाधिकारी सत्येन्द्र कुमार ने मिशन रोजगार के तहत 9 और 10 दिसंबर को करौंदी स्थित गवर्नमेंट ITI कॉलेज परिसर में होने वाले 'काशी सांसद रोजगार महाकुंभ-2025' की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कैंप कार्यालय सभागार में सेवायोजन अधिकारी को सभी व्यवस्थाएं समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए।