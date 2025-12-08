8 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

वाराणसी

रोजगार महाकुंभ 2025: 20 हजार युवाओं को तुरंत मिलेगी नौकरी! SBI, PNB समेत राज्य परिवहन निगम में मौका; ऐसे करें आवेदन

Job Fair: रोजगार महाकुंभ में जाकर आपको भी नौकरी मिल सकती है। आपको बताते हैं आवेदन कैसे कर सकते हैं, साथ ही सालाना पैकेज कितना दिया जाएगा?

2 min read
Google source verification

वाराणसी

image

Harshul Mehra

Dec 08, 2025

job fair preparations underway in varanasi how you can apply know annual package

रोजगार महाकुंभ 2025: 20 हजार युवाओं को तुरंत मिलेगी नौकरी! SBI, PNB समेत राज्य परिवहन निगम में मौका। फोटो सोर्स-AI

Job Fair: उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 'रोजगार महाकुंभ 2025' ( Rojgar Mahakumbh 2025) का आयोजन होने जा रहा है। जिलाधिकारी सत्येन्द्र कुमार ने मिशन रोजगार के तहत 9 और 10 दिसंबर को करौंदी स्थित गवर्नमेंट ITI कॉलेज परिसर में होने वाले 'काशी सांसद रोजगार महाकुंभ-2025' की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कैंप कार्यालय सभागार में सेवायोजन अधिकारी को सभी व्यवस्थाएं समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी सत्येन्द्र कुमार ने विशेष रूप से जोर दिया कि रोजगार महाकुंभ में शामिल होने वाली बड़ी कंपनियों और बेरोजगार अभ्यर्थियों—दोनों की सुविधा के लिए सभी जरूरी तैयारियां समय से पहले पूरी होनी चाहिए। जिससे उनको किसी प्रकार की असुविधा ना हो। उन्होंने यह भी कहा कि यह रोजगार महाकुंभ पूर्वांचल के युवाओं के लिए नई संभावनाओं और अवसरों के द्वार खोलने वाला साबित होगा।

सालाना पैकेज कितना मिलेगा?

इस 2 दिन के मेगा जॉब फेयर में देश और विदेश की करीब 300 राष्ट्रीय व बहुराष्ट्रीय कंपनियां हिस्सा लेंगी। आयोजन में 20,000 से ज्यादा युवाओं को मौके पर रोजगार देने का लक्ष्य तय किया गया है। महाकुंभ में उपलब्ध नौकरियों का अधिकतम वार्षिक पैकेज 3.60 लाख रुपये तक होगा।

कौन-कौन सी कंपनियां बनेंगी जॉब फेयर का हिस्सा?

इस मेगा जॉब फेयर में एल एंड टी, इफ्को, एक्सिस बैंक, वर्धमान टेक्सटाइल, स्विगी लिमिटेड, ब्लिंकिट, क्वेस कॉर्प, MRF चेन्नई, SIS इंडिया लिमिटेड, श्रीराम पिस्टन एंड रिंग, SBI, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, होटल ताज, टाटा मोटर्स, महिंद्रा, TVS, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, ओरबेल इलेक्ट्रॉनिक्स, आरके सोलर, यूपी राज्य परिवहन निगम (संविदा चालक भर्ती), डिक्सन इंटरनेशनल नोएडा सहित कई राष्ट्रीयकृत बैंक और प्रतिष्ठित कंपनियां भाग लेंगी।

कौन कर सकता है आवेदन

रोजगार मेला में हाईस्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक (Bachelors), मास्टर्स(Masters), ITI, डिप्लोमा, B.Tech MBA, BBA, होटल मैनेजमेंट, LLB, डी.फार्मा, बी.फार्मा, एम.फार्मा सहित सभी शैक्षणिक और प्रोफेशनल डिग्री धारक निःशुल्क भाग ले सकते हैं।

आवेदन कैसे करें?

इच्छुक अभ्यर्थी रोजगार संगम पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आयोजन स्थल पर ऑन-स्पॉट रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी उपलब्ध होगी। जिला प्रशासन द्वारा जारी QR कोड स्कैन करके भी निःशुल्क रजिस्ट्रेशन संभव होगा।

ये भी पढ़ें

‘आधार कार्ड अब जन्‍मतिथि का प्रूफ नहीं’ तो क्या SIR से नहीं जुड़ेगा वोटर लिस्ट में अब ‘मेरा’ नाम? जान लें जवाब
लखनऊ
aadhaar card no longer proof of date of birth so will name no longer be added to voter list through sir

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

सरकारी नौकरी

गवर्नमेंट जॉब्स इन हिंदी

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

08 Dec 2025 11:57 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Varanasi / रोजगार महाकुंभ 2025: 20 हजार युवाओं को तुरंत मिलेगी नौकरी! SBI, PNB समेत राज्य परिवहन निगम में मौका; ऐसे करें आवेदन

बड़ी खबरें

View All

वाराणसी

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Cough Syrup: कफ सिरप तस्करी का बड़ा खुलासा, दुबई में छिपा आरोपी, अंडरवर्ल्ड कनेक्शन से मचा हड़कंप

कफ सिरप तस्करी मामला: दाऊद गिरोह से जुड़ने और दुबई में पनाह लेने का खुलासा, पूर्वांचल में मचा हड़कंप (फोटो सोर्स : Police Media Cell )
वाराणसी

Ludo में हारने के बाद लिया खतरनाक बदला,भतीजे को डूबा कर मारा, आरोपी गिरफ्तार

Bhilwara Crime Devar kills Bhabhi in Chhajela Ka Kheda village
वाराणसी

घर में लगी भीषण आग, एक की मौत, पत्नी-बेटी घायल, चार गाड़ियां जलकर खाक

Jaisalmer fire massive fire
वाराणसी

BHU News: BHU कैंपस में भारी बवाल…छात्रों और गार्डों के बीच दो घंटे तक पत्थरबाजी, दस छात्र घायल

Up news, BHU
वाराणसी

बनारस में सेक्स रैकेट: विकास प्राधिकरण के फ्लैट में सिविल ड्रेस में भेजे गए थे सिपाही, हुआ खुलासा

बनारस में सेक्स रैकेट का खुलासा फोटो सोर्स- पत्रिका
वाराणसी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.