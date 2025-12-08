रोजगार महाकुंभ 2025: 20 हजार युवाओं को तुरंत मिलेगी नौकरी! SBI, PNB समेत राज्य परिवहन निगम में मौका; ऐसे करें आवेदन

रोजगार महाकुंभ 2025: 20 हजार युवाओं को तुरंत मिलेगी नौकरी! SBI, PNB समेत राज्य परिवहन निगम में मौका। फोटो सोर्स-AI
Job Fair: उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 'रोजगार महाकुंभ 2025' ( Rojgar Mahakumbh 2025) का आयोजन होने जा रहा है। जिलाधिकारी सत्येन्द्र कुमार ने मिशन रोजगार के तहत 9 और 10 दिसंबर को करौंदी स्थित गवर्नमेंट ITI कॉलेज परिसर में होने वाले 'काशी सांसद रोजगार महाकुंभ-2025' की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कैंप कार्यालय सभागार में सेवायोजन अधिकारी को सभी व्यवस्थाएं समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी सत्येन्द्र कुमार ने विशेष रूप से जोर दिया कि रोजगार महाकुंभ में शामिल होने वाली बड़ी कंपनियों और बेरोजगार अभ्यर्थियों—दोनों की सुविधा के लिए सभी जरूरी तैयारियां समय से पहले पूरी होनी चाहिए। जिससे उनको किसी प्रकार की असुविधा ना हो। उन्होंने यह भी कहा कि यह रोजगार महाकुंभ पूर्वांचल के युवाओं के लिए नई संभावनाओं और अवसरों के द्वार खोलने वाला साबित होगा।
इस 2 दिन के मेगा जॉब फेयर में देश और विदेश की करीब 300 राष्ट्रीय व बहुराष्ट्रीय कंपनियां हिस्सा लेंगी। आयोजन में 20,000 से ज्यादा युवाओं को मौके पर रोजगार देने का लक्ष्य तय किया गया है। महाकुंभ में उपलब्ध नौकरियों का अधिकतम वार्षिक पैकेज 3.60 लाख रुपये तक होगा।
इस मेगा जॉब फेयर में एल एंड टी, इफ्को, एक्सिस बैंक, वर्धमान टेक्सटाइल, स्विगी लिमिटेड, ब्लिंकिट, क्वेस कॉर्प, MRF चेन्नई, SIS इंडिया लिमिटेड, श्रीराम पिस्टन एंड रिंग, SBI, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, होटल ताज, टाटा मोटर्स, महिंद्रा, TVS, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, ओरबेल इलेक्ट्रॉनिक्स, आरके सोलर, यूपी राज्य परिवहन निगम (संविदा चालक भर्ती), डिक्सन इंटरनेशनल नोएडा सहित कई राष्ट्रीयकृत बैंक और प्रतिष्ठित कंपनियां भाग लेंगी।
रोजगार मेला में हाईस्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक (Bachelors), मास्टर्स(Masters), ITI, डिप्लोमा, B.Tech MBA, BBA, होटल मैनेजमेंट, LLB, डी.फार्मा, बी.फार्मा, एम.फार्मा सहित सभी शैक्षणिक और प्रोफेशनल डिग्री धारक निःशुल्क भाग ले सकते हैं।
इच्छुक अभ्यर्थी रोजगार संगम पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आयोजन स्थल पर ऑन-स्पॉट रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी उपलब्ध होगी। जिला प्रशासन द्वारा जारी QR कोड स्कैन करके भी निःशुल्क रजिस्ट्रेशन संभव होगा।
बड़ी खबरेंView All
वाराणसी
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग