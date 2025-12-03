Patrika LogoSwitch to English

वाराणसी

बनारस में सेक्स रैकेट: विकास प्राधिकरण के फ्लैट में सिविल ड्रेस में भेजे गए थे सिपाही, हुआ खुलासा

Sex racket exposed in Varanasi बनारस में एक बड़े सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ है। जिसके संचालन में क्षेत्र की एक बड़ी महिला नेता का नाम सामने आया है। पुलिस ने पांच महिलाओं को भी गिरफ्तार किया है।

वाराणसी

image

Narendra Awasthi

Dec 03, 2025

बनारस में सेक्स रैकेट का खुलासा फोटो सोर्स- पत्रिका

फोटो सोर्स- पत्रिका

Sex racket exposed in Varanasi बनारस में एक सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ है। पुलिस ने पांच लड़कियों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही लड़के भी पकड़े गए हैं। पुलिस के अनुसार स्पा सेंटर के नाम पर सेक्स रैकेट चल रहा था।‌ मामला सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर बहस का दौर जारी है। सेक्स रैकेट की सरगना का संबंध बीजेपी, कांग्रेस और सपा सभी से है। जिसकी फोटो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। जिसमें पार्टी के टॉप लीडर के साथ महिला की फोटो शेयर की जा रही है। ‌एसीपी इशांत सोनी ने बताया कि स्टूडियो का बोर्ड लगाकर सेक्स रैकेट चलाया जा रहा था। विकास प्राधिकरण के फ्लैट में सिविल ड्रेस में एक के बाद एक दो सिपाहियों को भेजा गया था। इसके बाद यह रैकेट पकड़ा गया है।

विकास प्राधिकरण के फ्लैट में रैकेट

उत्तर प्रदेश के वाराणसी में विकास प्राधिकरण के एक फ्लैट से सेक्स रैकेट का संचालन हो रहा है। इसकी जानकारी मिलने पर थाना पुलिस और एसओजी की टीम को सक्रिय किया गया। एसीपी इशांत सोनी ने बताया कि स्टूडियो के नाम का बोर्ड लगाकर सेक्स रैकेट चलाया जा रहा था। जिसकी जानकारी मिलने पर एक सिपाही को ग्राहक बनाकर भेजा गया। थोड़ी देर बाद दूसरे सिपाही को भी उसी बिल्डिंग में भेजा गया। सेक्स रैकेट की पुष्टि होने पर पुलिस और एसओजी की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की और मौके से पांच लड़कियों को गिरफ्तार किया गया है।

रैकेट की महिला संचालिका क्षेत्र की बड़ी नेता

जांच में स्टूडियो संचालक का भी नाम सामने आया है। जिसके माध्यम से लड़कियां बुलाई जाती थीं और ग्राहकों तक भेजने का काम भी किया जाता था। छानबीन में पुलिस को स्टूडियो से डीडीआर, पे-एप स्कैनर, नगदी और मोबाइल फोन भी बरामद हुए हैं।

पुलिस फूंक-फूंक कर रख रही कदम

जिस फ्लैट में यह कार्य हो रहा था। वह क्षेत्र की चर्चित महिला नेता के नाम पर है। जिसकी फोटो देश और प्रदेश की बड़ी पार्टियों के टॉप नेताओं के साथ वायरल है। पुलिस की पूछताछ में जानकारी हुई कि वाराणसी में आसपास के जिलों से लड़कियों को बुलाया जाता था। जिनकी गरीबी का फायदा उठाकर देह व्यापार में धकेला गया। संयुक्त पुलिस टीम ने सिगरा के अलावा महमूरगंज, भेलूपुर, कैंट क्षेत्र में स्थित स्पा सेंटर में भी छापेमारी की। पुलिस पूरे मामले में फूंक-फूंक कर कदम रख रही है।

Updated on:

03 Dec 2025 07:59 am

Published on:

03 Dec 2025 07:57 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Varanasi / बनारस में सेक्स रैकेट: विकास प्राधिकरण के फ्लैट में सिविल ड्रेस में भेजे गए थे सिपाही, हुआ खुलासा

वाराणसी

उत्तर प्रदेश

