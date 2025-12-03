बनारस में सेक्स रैकेट: विकास प्राधिकरण के फ्लैट में सिविल ड्रेस में भेजे गए थे सिपाही, हुआ खुलासा

Sex racket exposed in Varanasi बनारस में एक सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ है। पुलिस ने पांच लड़कियों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही लड़के भी पकड़े गए हैं। पुलिस के अनुसार स्पा सेंटर के नाम पर सेक्स रैकेट चल रहा था।‌ मामला सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर बहस का दौर जारी है। सेक्स रैकेट की सरगना का संबंध बीजेपी, कांग्रेस और सपा सभी से है। जिसकी फोटो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। जिसमें पार्टी के टॉप लीडर के साथ महिला की फोटो शेयर की जा रही है। ‌एसीपी इशांत सोनी ने बताया कि स्टूडियो का बोर्ड लगाकर सेक्स रैकेट चलाया जा रहा था। विकास प्राधिकरण के फ्लैट में सिविल ड्रेस में एक के बाद एक दो सिपाहियों को भेजा गया था। इसके बाद यह रैकेट पकड़ा गया है।