कोडिन युक्त कफ सिरप मामला: शुभम और उसके साथी महेश के ऊपर ₹25-₹25 हजार का इनाम घोषित

कोडिन युक्त कफ सिरप मामला, Source- Patrika
Varanasi News: कोडीन युक्त कफ सिरप मामले में सरगना शुभम जायसवाल और उसके साथी महेश सिंह के खिलाफ वाराणसी कमिश्नरेट की पुलिस ने 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है | यह पहली बार है जब बनारस में इस मामले में किसी के ऊपर इनाम घोषित किया गया है | फिलहाल शुभम जायसवाल फरार बताया जा रहा है और पुलिस उसे पकड़ने के लिए लगातार ताबिश दे रही है |
आरोपियों पर घोषित हुआ इनाम
कोडीन युक्त कफ सिरप मामले में बनारस कमिश्नरेट पुलिस ने मामले के किंग पिन कहे जाने वाले शुभम जायसवाल के ऊपर ₹25,000 का इनाम घोषित किया है | इसके साथ ही रोहनिया निवासी उसके पार्टनर महेश सिंह के खिलाफ भी पुलिस ने ₹25,000 का इनाम घोषित किया है | कमिश्नरेट की एसआईटी, एसटीएफ और एंटी नारकोटिक्स की टीम शुभम को पकड़ने के लिए लगातार दविश दे रही है | शुभम जायसवाल फिलहाल फरार बताया जा रहा है और उसके खिलाफ बनारस समेत गाजियाबाद, जौनपुर चंदौली और सोनभद्र में भी प्राथमिक की दर्ज है |
इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी
कोडीन युक्त कफ सिरप के प्रकरण में अब तक 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है जिसमें शुभम जायसवाल के पिता और शैली ट्रेडर्स के मालिक भोला प्रसाद को सोनभद्र पुलिस की एसआईटी टीम ने कोलकाता से गिरफ्तार किया था | बताया जा रहा है कि वह विदेश भागने की फिराक में था | वहीं, शुभम जायसवाल ने भी एक वीडियो जारी किया था और खुद को निर्दोष बताते हुए विपक्ष के नेताओं पर कई गंभीर आरोप लगाए थे | इसके साथ ही शुभम ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी भी दाखिल की है |
