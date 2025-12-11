कोडिन युक्त कफ सिरप मामला: शुभम और उसके साथी महेश के ऊपर ₹25-₹25 हजार का इनाम घोषित

इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी

कोडीन युक्त कफ सिरप के प्रकरण में अब तक 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है जिसमें शुभम जायसवाल के पिता और शैली ट्रेडर्स के मालिक भोला प्रसाद को सोनभद्र पुलिस की एसआईटी टीम ने कोलकाता से गिरफ्तार किया था | बताया जा रहा है कि वह विदेश भागने की फिराक में था | वहीं, शुभम जायसवाल ने भी एक वीडियो जारी किया था और खुद को निर्दोष बताते हुए विपक्ष के नेताओं पर कई गंभीर आरोप लगाए थे | इसके साथ ही शुभम ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी भी दाखिल की है |