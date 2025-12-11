11 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

वाराणसी

कोडिन युक्त कफ सिरप मामला: शुभम और उसके साथी महेश के ऊपर ₹25-₹25 हजार का इनाम घोषित

वाराणसी पुलिस ने कोडीन युक्त कफ सिरप मामले में आरोपियों पर हजारों का इनाम घोषित किया है । दोनों आरोपी फिलहाल फरार हैं और उन्हें पकड़ने की कोशिश पुलिस कर रही है |

less than 1 minute read
Google source verification

वाराणसी

image

Aman Pandey

image

Anuj Singh

Dec 11, 2025

कोडिन युक्त कफ सिरप मामला

कोडिन युक्त कफ सिरप मामला, Source- Patrika

Varanasi News: कोडीन युक्त कफ सिरप मामले में सरगना शुभम जायसवाल और उसके साथी महेश सिंह के खिलाफ वाराणसी कमिश्नरेट की पुलिस ने 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है | यह पहली बार है जब बनारस में इस मामले में किसी के ऊपर इनाम घोषित किया गया है | फिलहाल शुभम जायसवाल फरार बताया जा रहा है और पुलिस उसे पकड़ने के लिए लगातार ताबिश दे रही है |

आरोपियों पर घोषित हुआ इनाम
कोडीन युक्त कफ सिरप मामले में बनारस कमिश्नरेट पुलिस ने मामले के किंग पिन कहे जाने वाले शुभम जायसवाल के ऊपर ₹25,000 का इनाम घोषित किया है | इसके साथ ही रोहनिया निवासी उसके पार्टनर महेश सिंह के खिलाफ भी पुलिस ने ₹25,000 का इनाम घोषित किया है | कमिश्नरेट की एसआईटी, एसटीएफ और एंटी नारकोटिक्स की टीम शुभम को पकड़ने के लिए लगातार दविश दे रही है | शुभम जायसवाल फिलहाल फरार बताया जा रहा है और उसके खिलाफ बनारस समेत गाजियाबाद, जौनपुर चंदौली और सोनभद्र में भी प्राथमिक की दर्ज है |

इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी
कोडीन युक्त कफ सिरप के प्रकरण में अब तक 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है जिसमें शुभम जायसवाल के पिता और शैली ट्रेडर्स के मालिक भोला प्रसाद को सोनभद्र पुलिस की एसआईटी टीम ने कोलकाता से गिरफ्तार किया था | बताया जा रहा है कि वह विदेश भागने की फिराक में था | वहीं, शुभम जायसवाल ने भी एक वीडियो जारी किया था और खुद को निर्दोष बताते हुए विपक्ष के नेताओं पर कई गंभीर आरोप लगाए थे | इसके साथ ही शुभम ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी भी दाखिल की है |

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

11 Dec 2025 10:09 am

Published on:

11 Dec 2025 10:07 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Varanasi / कोडिन युक्त कफ सिरप मामला: शुभम और उसके साथी महेश के ऊपर ₹25-₹25 हजार का इनाम घोषित

बड़ी खबरें

View All

वाराणसी

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

जल्द करवट लेगा मौसम, सर्द हवाएं और कोहरा बढ़ाएंगे मुसीबत

वाराणसी

मैं मरना नहीं चाहता, पत्नी धोखा दे रही है, नंबर भी ब्लॉक कर दिया है… मौत से पहले युवक का आखिरी वीडियो

varanasi
वाराणसी

60 लाख रुपए की 30 हजार कोडीन युक्त सिरप बरामद, जानें किसका है कनेक्शन?

वाराणसी

वाराणसी में पुलिस चला रही है “ऑपरेशन टॉर्च”…सपा नेता की जमीन पर वर्षों से रह रहे हैं रोहिंग्या, नहीं मिला कोई वैध दस्तावेज

Up news, Varanasi
वाराणसी

रोजगार महाकुंभ 2025: 20 हजार युवाओं को तुरंत मिलेगी नौकरी! SBI, PNB समेत राज्य परिवहन निगम में मौका; ऐसे करें आवेदन

job fair preparations underway in varanasi how you can apply know annual package
वाराणसी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.