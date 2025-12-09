वाराणसी में पुलिस चला रही है “ऑपरेशन टॉर्च”…सपा नेता की जमीन पर वर्षों से रह रहे हैं रोहिंग्या, नहीं मिला कोई वैध दस्तावेज

शहर में पुलिस की 10 टीमों ने अपने निर्धारित स्थलों पर छापेमारी की। पुलिस ने दर्जनों झुग्गी-झोपड़ियों की तलाशी ली, जिसमें अवैध तरीके से लोग वर्षों से बसे हैं। थाना सिगरा क्षेत्र के शिवपुरवा स्थित हाता इलाके में पूरी बस्ती मिली तो उनसे सघन पूछताछ की गई। वहां रहने वालों से आधार कार्ड, पहचान पत्र, मोबाइल नंबर सहित उनकी नागरिकता से जुड़ी जानकारी जुटाई गई। जिन लोगों के पास वैध दस्तावेज नहीं मिले, उन्हें पुलिस ने चिह्नित करते हुए जांच सूची में शामिल कर लिया है। सूत्रों के अनुसार, यह पूरी बस्ती समाजवादी पार्टी के एक नेता की जमीन पर कई वर्षों से बसी हुई है, जहां बड़ी संख्या में बाहरी लोग रह रहे हैं। प्रशासन इस क्षेत्र को पहले से ही निगरानी में रखे हुए था।