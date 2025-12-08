Indigo Crisis: गोरखपुर से दिल्ली और बेंगलुरु की फ्लाइट 11 दिसंबर तक स्थगित, यात्री एयरलाइंस की जानकारी से अपडेट रहें

फोटो सोर्स: इमेज, गोरखपुर से इंडिगो की दो फ्लाइट कैंसिल
गोरखपुर से संचालित इंडिगो एयरलाइंस ने अपरिहार्य कारणों के चलते अपनी दो महत्वपूर्ण उड़ानों को 11 दिसंबर तक अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया है। इसमें फ्लाइट संख्या 6E5347 (DEL-GOP-DEL) जो नियमित रूप से 12:10 बजे संचालित होती है और 6E436 (BLR-GOP-BLR) जो शाम 6:15 पर पहुंचती है, इसमें शामिल हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए एयरलाइंस ने यह जारी किया है।
एयरलाइंस की ओर से जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार, प्रभावित यात्रियों को 48 घंटे पूर्व मैसेज और फोन कॉल के माध्यम से जानकारी दे दी जा रही। जिससे कि किसी भी यात्री को असुविधा न हो आगे भी अपडेट साझा किए जाएंगे। इस बीच एयरपोर्ट प्रशासन ने भी यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा से पूर्व अपनी टिकट और समय-सारणी की जानकारी अवश्य कर लें। विशेषकर वे यात्री जिन्होंने ग्रुप टिकट, ट्रैवल एजेंट या कंपनी टिकट के माध्यम से बुकिंग की है, अपने-अपने एजेंट से अग्रिम रूप से यात्रा विवरण की जांच कर लें। कई बार इस तरह की बुकिंग में अपडेट समय पर नहीं पहुंच पाते, इसलिए सतर्कता यात्रियों को किसी भी असुविधा से बचा सकती है।
अधिकारियों के अनुसार, अब तक प्राप्त जानकारी में 8 दिसंबर की दिल्ली की 12:10 AM वाली फ्लाइट और बेंगलुरु की निर्धारित उड़ान को रद्द घोषित किया गया है। बाकी सभी इंडिगो उड़ानें पूर्व निर्धारित समयानुसार सुचारु रूप से संचालित हो रही हैं। एयरलाइंस द्वारा अन्य उड़ानों के बारे में यात्रियों को समय-समय पर सूचित किया जा रहा है। एयरपोर्ट मैनेजमेंट ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे इंडिगो द्वारा जारी किए जा रहे नवीनतम अपडेट्स पर विशेष ध्यान रखें और किसी भी प्रकार की अफवाह या भ्रमित सूचना पर भरोसा न करें।
