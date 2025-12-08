8 दिसंबर 2025,

सोमवार

गोरखपुर

Indigo Crisis: गोरखपुर से दिल्ली और बेंगलुरु की फ्लाइट 11 दिसंबर तक स्थगित, यात्री एयरलाइंस की जानकारी से अपडेट रहें

गोरखपुर एयरपोर्ट प्रशासन ने कहा है कि व्यवस्था सुचारु रखने में यात्रियों का सहयोग अत्यंत आवश्यक है। अचानक रद्द की गई उड़ानों के कारण काउंटरों पर भीड़ बढ़ सकती है, ऐसे में पेशेंस बनाए रखें और आवश्यक जानकारी केवल आधिकारिक स्रोतों से ही प्राप्त करें।

गोरखपुर

Dec 08, 2025

गोरखपुर से संचालित इंडिगो एयरलाइंस ने अपरिहार्य कारणों के चलते अपनी दो महत्वपूर्ण उड़ानों को 11 दिसंबर तक अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया है। इसमें फ्लाइट संख्या 6E5347 (DEL-GOP-DEL) जो नियमित रूप से 12:10 बजे संचालित होती है और 6E436 (BLR-GOP-BLR) जो शाम 6:15 पर पहुंचती है, इसमें शामिल हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए एयरलाइंस ने यह जारी किया है।

यात्रियों को 48 घंटे पूर्व दे दी जा रही है जानकारी

एयरलाइंस की ओर से जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार, प्रभावित यात्रियों को 48 घंटे पूर्व मैसेज और फोन कॉल के माध्यम से जानकारी दे दी जा रही। जिससे कि किसी भी यात्री को असुविधा न हो आगे भी अपडेट साझा किए जाएंगे। इस बीच एयरपोर्ट प्रशासन ने भी यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा से पूर्व अपनी टिकट और समय-सारणी की जानकारी अवश्य कर लें। विशेषकर वे यात्री जिन्होंने ग्रुप टिकट, ट्रैवल एजेंट या कंपनी टिकट के माध्यम से बुकिंग की है, अपने-अपने एजेंट से अग्रिम रूप से यात्रा विवरण की जांच कर लें। कई बार इस तरह की बुकिंग में अपडेट समय पर नहीं पहुंच पाते, इसलिए सतर्कता यात्रियों को किसी भी असुविधा से बचा सकती है।

दिल्ली और बेंगलुरु की फ्लाइट रद्द घोषित

अधिकारियों के अनुसार, अब तक प्राप्त जानकारी में 8 दिसंबर की दिल्ली की 12:10 AM वाली फ्लाइट और बेंगलुरु की निर्धारित उड़ान को रद्द घोषित किया गया है। बाकी सभी इंडिगो उड़ानें पूर्व निर्धारित समयानुसार सुचारु रूप से संचालित हो रही हैं। एयरलाइंस द्वारा अन्य उड़ानों के बारे में यात्रियों को समय-समय पर सूचित किया जा रहा है। एयरपोर्ट मैनेजमेंट ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे इंडिगो द्वारा जारी किए जा रहे नवीनतम अपडेट्स पर विशेष ध्यान रखें और किसी भी प्रकार की अफवाह या भ्रमित सूचना पर भरोसा न करें।

