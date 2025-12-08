Indigo Crisis: गोरखपुर से दिल्ली और बेंगलुरु की फ्लाइट 11 दिसंबर तक स्थगित, यात्री एयरलाइंस की जानकारी से अपडेट रहें

एयरलाइंस की ओर से जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार, प्रभावित यात्रियों को 48 घंटे पूर्व मैसेज और फोन कॉल के माध्यम से जानकारी दे दी जा रही। जिससे कि किसी भी यात्री को असुविधा न हो आगे भी अपडेट साझा किए जाएंगे। इस बीच एयरपोर्ट प्रशासन ने भी यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा से पूर्व अपनी टिकट और समय-सारणी की जानकारी अवश्य कर लें। विशेषकर वे यात्री जिन्होंने ग्रुप टिकट, ट्रैवल एजेंट या कंपनी टिकट के माध्यम से बुकिंग की है, अपने-अपने एजेंट से अग्रिम रूप से यात्रा विवरण की जांच कर लें। कई बार इस तरह की बुकिंग में अपडेट समय पर नहीं पहुंच पाते, इसलिए सतर्कता यात्रियों को किसी भी असुविधा से बचा सकती है।