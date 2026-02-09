AI से अश्लील वीडियो बना कर करते थे ब्लेकमेल, अधेड़ ने लगाई फांसी…सुसाइड लेटर से हुआ चौंकाने वाला खुलासा

कई बार सभी आरोपी मिलकर मेरे पिता को पीट भी चुके हैं। लगातार प्रताड़ना से वह तंग आ गए थे। इस संबंध में गोरखनाथ थाना प्रभारी विजय प्रताप सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आगे जांच कर साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।