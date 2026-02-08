गोरखपुर में फिर लगा वर्दी पर दाग, दरोगा पर युवक से मारपीट और 50 हजार लेने कर आरोप…SSP से कारवाई की मांग

बबलू सोनकर ने SSP से इस मामले की जांच करने और दोषी उपनिरीक्षक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। इस संबंध में कोतवाली का प्रभार संभाल रहे इंस्पेक्टर क्राइम विनय यादव ने बताया कि ये आरोप निराधार हैं और उनके पास इस मामले में कोई शिकायत नहीं आई है। फिलहाल इस आरोप से एक बार फिर पुलिस की कार्यप्रणाली पर प्रश्नचिन्ह लगा है।