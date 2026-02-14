पुलवामा के वीर बलिदानियों को दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि…शौर्य और बलिदान को किया गया नमन

श्रद्धांजलि सभा की शुरुआत अमर बलिदानियों के चित्रों के सम्मुख 40 दिया प्रज्वलित कर पुष्प अर्पित कर और दो मिनट का मौन रखकर की गई। इस दौरान पूरा माहौल देशभक्ति के नारों और "बलिदानी जवान अमर रहें" के उद्घोष से गुंजायमान रहा। रास्ते भर बैंड कैडेट "हम याद करें उनको जो लौट के घर ना आए" आदि गानों पर घोष धुन बिखरते रहे