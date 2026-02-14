गंगा जल लेकर कांवड़ यात्रा पर निकली मुस्लिम महिला, महाशिवरात्रि पर शिव मंदिर में करेंगी जलाभिषेक

Muslim Woman Kanwar Yatra: महाशिवरात्रि के अवसर पर देश के अलग-अलग हिस्सों से श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचकर गंगाजल लेकर अपने-अपने गंतव्यों की ओर लौट रहे हैं। इसी बीच एक मुस्लिम महिला का कांवड़ लेकर पैदल यात्रा पर निकलना लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है। उत्तर प्रदेश के संभल जिले के असमोली थाना क्षेत्र के गांव बदनपुर बसेई निवासी तमन्ना मलिक हरिद्वार से कांवड़ में गंगाजल लेकर शिव मंदिर तक जाने के लिए निकली हैं। उनका कहना है कि वह महाशिवरात्रि के दिन शिव मंदिर में जलाभिषेक करेंगी।