संभल में हाई वोल्टेज ड्रामा: 60 फीट ऊंची टंकी पर चढ़ा युवक… नीचे उतारा गया तो बताई हैरान करने वाली बात

Sambhal News Hindi: संभल जिले के नगर पालिका परिसर में उस समय अफरातफरी मच गई, जब एक युवक घरेलू विवाद और मानसिक तनाव के चलते 60 फीट ऊंची ओवरहेड पानी की टंकी पर चढ़ गया। युवक को टंकी के ऊपर चढ़ा देख आसपास मौजूद लोगों के होश उड़ गए और देखते ही देखते मौके पर भारी भीड़ एकत्र हो गई।