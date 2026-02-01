संभल में हाई वोल्टेज ड्रामा: 60 फीट ऊंची टंकी पर चढ़ा युवक… नीचे उतारा गया तो बताई हैरान करने वाली बात

60 फीट ऊंची टंकी पर चढ़ा युवक…
Sambhal News Hindi: संभल जिले के नगर पालिका परिसर में उस समय अफरातफरी मच गई, जब एक युवक घरेलू विवाद और मानसिक तनाव के चलते 60 फीट ऊंची ओवरहेड पानी की टंकी पर चढ़ गया। युवक को टंकी के ऊपर चढ़ा देख आसपास मौजूद लोगों के होश उड़ गए और देखते ही देखते मौके पर भारी भीड़ एकत्र हो गई।
टंकी पर चढ़ने के बाद युवक नीचे कूदने की कोशिश करने लगा, जिससे स्थिति और गंभीर हो गई। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत उसे समझाने का प्रयास किया और हालात को बिगड़ने से रोकने के लिए सतर्कता बरती।
स्थिति की गंभीरता को समझते हुए आसपास मौजूद दो-तीन युवक भी साहस दिखाते हुए टंकी पर चढ़ गए। उन्होंने युवक को संभालते हुए उसे कूदने से रोका और लगातार उससे बातचीत कर उसे शांत करने की कोशिश करते रहे।
घटना की जानकारी मिलते ही कोतवाली पुलिस तत्काल नगर पालिका परिसर पहुंची। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से युवक को सुरक्षित तरीके से नीचे उतारा और किसी अनहोनी को टाल दिया।
युवक को सुरक्षित नीचे उतारने के बाद पुलिस उसे कोतवाली ले गई। वहां उसका चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया और मामले में आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की गई।
पूछताछ में युवक की पहचान रायसत्ती थाना क्षेत्र के मोहल्ला मियां सराय निवासी कासिम के रूप में हुई, जो पेशे से ट्रक चालक है। कासिम ने बताया कि उसका निकाह करीब आठ वर्ष पहले हुआ था और उसकी चार साल की एक बेटी भी है।
युवक का आरोप है कि उसकी पत्नी का चाल-चरित्र ठीक नहीं है और वह किसी अन्य युवक से लगातार फोन पर बात करती है। इसी बात को लेकर घर में आए दिन विवाद और झगड़ा होता रहता था, जिससे वह मानसिक रूप से परेशान चल रहा था।
कासिम ने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी तलाक देने के बदले उससे डेढ़ लाख रुपये की मांग कर रही है। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वह यह रकम देने में असमर्थ था, जिससे तनाव और बढ़ गया।
मंगलवार दोपहर पत्नी के फोन पर बात करने को लेकर फिर से विवाद हुआ। इसी आवेश में आकर कासिम घर से निकल गया और सीधे नगर पालिका परिसर पहुंचकर 60 फीट ऊंची ओवरहेड टंकी पर चढ़ गया।
